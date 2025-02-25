Били утром и вечером: последствия обстрела Дергачевской громады (фото)
Фото разрушений после вражеских обстрелом Дергачевской громады опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители напомнили, что накануне около 23:00 россияне обстреляли Дергачи. Там повреждены жилые дома, хозпостройки, авто. Также четыре женщины получили острую реакцию на стресс.
«Ориентировочно в это время еще один российский КАБ ударил по поселку Слатино Дергачевской ТГ. Харьковского района. Повреждены частные домовладения. К счастью, без пострадавших», – уточнили в прокуратуре.
Уже утром, в 04:20 «прилет» зафиксировали в Харьковском районе.
«Два КАБа попали по территории фермерского хозяйства в с. Болибоки Дергачевской ТГ. Харьковского района. Повреждены складские ангары и техника», – добавили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дергачевская громада, Дергачи, обстрел, прокуратура, фото;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 10:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото разрушений после вражеских обстрелом Дергачевской громады опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.".