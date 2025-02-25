Били утром и вечером: последствия обстрела Дергачевской громады (фото)

Фото разрушений после вражеских обстрелом Дергачевской громады опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители напомнили, что накануне около 23:00 россияне обстреляли Дергачи. Там повреждены жилые дома, хозпостройки, авто. Также четыре женщины получили острую реакцию на стресс.

«Ориентировочно в это время еще один российский КАБ ударил по поселку Слатино Дергачевской ТГ. Харьковского района. Повреждены частные домовладения. К счастью, без пострадавших», – уточнили в прокуратуре.

Уже утром, в 04:20 «прилет» зафиксировали в Харьковском районе.

«Два КАБа попали по территории фермерского хозяйства в с. Болибоки Дергачевской ТГ. Харьковского района. Повреждены складские ангары и техника», – добавили правоохранители.