Били вранці та ввечері: наслідки обстрілів Дергачівської громади (фото)
Фото руйнувань після ворожих обстрілів Дергачівської громади опублікували у Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці нагадали, що напередодні близько 23:00 росіяни обстріляли Дергачі. Там пошкоджені житлові будинки, господарські будівлі, авто. Також чотири жінки отримали гостру реакцію на стрес.
“Орієнтовно у цей самий час ще один російський КАБ вдарив по селищу Слатине Дергачівської ТГ. Харківського району. Пошкоджено приватні домоволодіння. На щастя, без постраждалих”, – уточнили у прокуратурі.
Вже вранці о 04:20 “приліт” зафіксували у Харківському районі.
“Два КАБи влучили по території фермерського господарства у с. Болибоки Дергачівської ТГ Харківського району. Пошкоджено складські ангари та техніка”, – додали правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 10:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото руйнувань після ворожих обстрілів Дергачівської громади опублікували у Харківській обласній прокуратурі.".