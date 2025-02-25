Били вранці та ввечері: наслідки обстрілів Дергачівської громади (фото)

Фото руйнувань після ворожих обстрілів Дергачівської громади опублікували у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці нагадали, що напередодні близько 23:00 росіяни обстріляли Дергачі. Там пошкоджені житлові будинки, господарські будівлі, авто. Також чотири жінки отримали гостру реакцію на стрес.

“Орієнтовно у цей самий час ще один російський КАБ вдарив по селищу Слатине Дергачівської ТГ. Харківського району. Пошкоджено приватні домоволодіння. На щастя, без постраждалих”, – уточнили у прокуратурі.

Вже вранці о 04:20 “приліт” зафіксували у Харківському районі.

“Два КАБи влучили по території фермерського господарства у с. Болибоки Дергачівської ТГ Харківського району. Пошкоджено складські ангари та техніка”, – додали правоохоронці.