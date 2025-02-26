Шість разів намагалися прорвати оборону ЗСУ окупанти на Харківському напрямку
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також обстріли регіону повідомив вранці 26 лютого Генштаб ЗСУ.
На півночі Харківщини ворог штурмував позиції українських захисників шість разів у районі Вовчанська та Дворічної.
“На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового”, – уточнили в ГШ.
Протягом доби росіяни обстріляли такі населені пункти області: Золочів, Уди, Ємці та Моначинівку.
Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 08:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також обстріли регіону повідомив вранці 26 лютого Генштаб ЗСУ.".