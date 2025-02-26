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Шість разів намагалися прорвати оборону ЗСУ окупанти на Харківському напрямку

Україна 08:13   26.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шість разів намагалися прорвати оборону ЗСУ окупанти на Харківському напрямку

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також обстріли регіону повідомив вранці 26 лютого Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини ворог штурмував позиції українських захисників шість разів у районі Вовчанська та Дворічної.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового”, – уточнили в ГШ.

Протягом доби росіяни обстріляли такі населені пункти області: Золочів, Уди, Ємці та Моначинівку.

Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, наразі такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 08:13;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також обстріли регіону повідомив вранці 26 лютого Генштаб ЗСУ.".