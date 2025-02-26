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Шесть раз пытались прорвать оборону ВСУ оккупанты на Харьковском направлении

Украина 08:13   26.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Шесть раз пытались прорвать оборону ВСУ оккупанты на Харьковском направлении

О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также обстрелах региона сообщил утром 26 февраля Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины враг штурмовал позиции украинских защитников шесть раз в районе Волчанска и Двуречной.

«На Купянском направлении в сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызово», – уточнили в ГШ.

В течение суток россияне обстреляли такие населенные пункты области: Золочев, Уды, Емцы и Моначиновку.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба, на данный момент таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 08:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также обстрелах регионах сообщил утром 26 февраля Генштаб ВСУ.".