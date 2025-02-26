Шесть раз пытались прорвать оборону ВСУ оккупанты на Харьковском направлении
О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также обстрелах региона сообщил утром 26 февраля Генштаб ВСУ.
На севере Харьковщины враг штурмовал позиции украинских защитников шесть раз в районе Волчанска и Двуречной.
«На Купянском направлении в сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызово», – уточнили в ГШ.
В течение суток россияне обстреляли такие населенные пункты области: Золочев, Уды, Емцы и Моначиновку.
Потери ВС РФ, по данным Генштаба, на данный момент таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, война, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 08:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также обстрелах регионах сообщил утром 26 февраля Генштаб ВСУ.".