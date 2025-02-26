Генштаб про Харківщину: ворог атакував та скидав КАБи
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Харківському напрямку супротивник двічі штурмував у бік Вовчанська та Дворічної. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.
На Куп’янському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Петропавлівки та Загризового, триває один бій.
«З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 58. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБи, і здійснювати наземні атаки. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 16:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".