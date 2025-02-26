Генштаб про Харківщину: ворог атакував та скидав КАБи

Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник двічі штурмував у бік Вовчанська та Дворічної. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Петропавлівки та Загризового, триває один бій.

«З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 58. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБи, і здійснювати наземні атаки. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони», – зазначили у Генштабі.