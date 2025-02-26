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Генштаб про Харківщину: ворог атакував та скидав КАБи

Фронт 16:49   26.02.2025
Вікторія Яковенко
Генштаб про Харківщину: ворог атакував та скидав КАБи Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник двічі штурмував у бік Вовчанська та Дворічної. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Петропавлівки та Загризового, триває один бій.

«З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 58. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБи, і здійснювати наземні атаки. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 16:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".