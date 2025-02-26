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Генштаб о Харьковщине: враг атаковал и сбрасывал КАБы

Фронт 16:49   26.02.2025
Виктория Яковенко
Генштаб о Харьковщине: враг атаковал и сбрасывал КАБы Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал в сторону Волчанска и Двуречной. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.

На Купянском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Загрызово, продолжается один бой.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 58. Оккупанты продолжают применять авиацию, в том числе сбрасывают КАБы, и совершать наземные атаки. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".