Генштаб о Харьковщине: враг атаковал и сбрасывал КАБы

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал в сторону Волчанска и Двуречной. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.

На Купянском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Загрызово, продолжается один бой.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 58. Оккупанты продолжают применять авиацию, в том числе сбрасывают КАБы, и совершать наземные атаки. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны», — отметили в Генштабе.