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Новости Харькова — главное за 26 февраля: взрывы, «прилеты», пострадавшие

Происшествия 01:37   26.02.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 26 февраля: взрывы, «прилеты», пострадавшие Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

01:37

По Харькову ударили четыре «шахеда», в многоэтажке пожар

Мэр Харькова Игорь Терехов на месте одного из «прилетов» в центре города рассказал подробности о ночной атаке «шахедов». По городу ударили четыре БпЛА. Один — по улице Сумской. Там вылетели окна в многоэтажке, повреждена контактная сеть троллейбуса (ее будут чинить ночью, чтобы утром транспорт вышел на маршруты). Два «шахеда» ударили по кафе в Киевском районе. Еще один — по многоэтажке.

«Там очень тяжелое попадание. Попадание предварительно в квартиру на втором этаже. Сейчас работают сотрудники ГСЧС», — отметил Терехов.

01:11

В результате удара БпЛА по многоэтажке в Харькове есть пострадавшие — Терехов

Два человека пострадали в результате удара «шахеда» по многоэтажке в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

00:50

Харьков атаковали «шахеды», есть «прилеты»

В Харькове около полуночи и после гремели взрывы. Воздушную тревогу в городе объявили в 23:46  — жителей информировали об угрозе атаки «шахедов». В разных районах слышали работу ПВО.

«Есть три прилета по городу, по предварительной информации — в Шевченковском и Киевском районах. На данную минуту информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов ночью 26 февраля.

Позже он дополнил: еще один удар пришелся по многоэтажке в Киевском районе города. Информацию о пострадавших выясняют.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 01:37;

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