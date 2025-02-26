Новости Харькова — главное за 26 февраля: взрывы, «прилеты», пострадавшие
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
01:37
По Харькову ударили четыре «шахеда», в многоэтажке пожар
Мэр Харькова Игорь Терехов на месте одного из «прилетов» в центре города рассказал подробности о ночной атаке «шахедов». По городу ударили четыре БпЛА. Один — по улице Сумской. Там вылетели окна в многоэтажке, повреждена контактная сеть троллейбуса (ее будут чинить ночью, чтобы утром транспорт вышел на маршруты). Два «шахеда» ударили по кафе в Киевском районе. Еще один — по многоэтажке.
«Там очень тяжелое попадание. Попадание предварительно в квартиру на втором этаже. Сейчас работают сотрудники ГСЧС», — отметил Терехов.
01:11
В результате удара БпЛА по многоэтажке в Харькове есть пострадавшие — Терехов
Два человека пострадали в результате удара «шахеда» по многоэтажке в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
00:50
Харьков атаковали «шахеды», есть «прилеты»
В Харькове около полуночи и после гремели взрывы. Воздушную тревогу в городе объявили в 23:46 — жителей информировали об угрозе атаки «шахедов». В разных районах слышали работу ПВО.
«Есть три прилета по городу, по предварительной информации — в Шевченковском и Киевском районах. На данную минуту информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов ночью 26 февраля.
Позже он дополнил: еще один удар пришелся по многоэтажке в Киевском районе города. Информацию о пострадавших выясняют.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, прилеты, терехов, тревога;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 01:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".