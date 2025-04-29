В Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на май
Фото: ХГС
В мае в Харькове на участках КП «Жилкомсервис» можно будет вакцинировать кошек и собак от бешенства. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
По их данным, вакцинация животных будет проводиться бесплатно. Стоимость справки о прививке, которую выдает ветеринарный врач, составляет 11,05 грн.
«В общем в течение 2025 года в Харькове планируют вакцинировать около 31 тысячи домашних животных, с января от бешенства уже привито почти 7 тысяч кошек и собак», — отметили в управлении.
Адреса, даты и время, когда будут проводить вакцинацию:
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, вакцинация, животные, май, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мае в Харькове на участках КП «Жилкомсервис» можно будет вакцинировать кошек и собак от бешенства. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.".