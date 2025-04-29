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В Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на май

Общество 16:48   29.04.2025
Виктория Яковенко
В Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на май Фото: ХГС

В мае в Харькове на участках КП «Жилкомсервис» можно будет вакцинировать кошек и собак от бешенства. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

По их данным, вакцинация животных будет проводиться бесплатно. Стоимость справки о прививке, которую выдает ветеринарный врач, составляет 11,05 грн.

«В общем в течение 2025 года в Харькове планируют вакцинировать около 31 тысячи домашних животных, с января от бешенства уже привито почти 7 тысяч кошек и собак», — отметили в управлении.

Адреса, даты и время, когда будут проводить вакцинацию:

вакцинация от бешенства в Харькове
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области
вакцинация от бешенства в Харькове
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мае в Харькове на участках КП «Жилкомсервис» можно будет вакцинировать кошек и собак от бешенства. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.".