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Пришлось вызывать спасателей: как медики спасали 250-килограммовую женщину

Происшествия 09:21   09.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пришлось вызывать спасателей: как медики спасали 250-килограммовую женщину Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

61-летнюю женщину необходимо было госпитализировать, однако сделать это оказалось непросто из-за лишнего веса пациентки. 

«6 декабря бригада ЭМД №402 в составе: фельдшера Мартыненко Я.О, сестры медицинской Вагины Д.В., водителя Рязанова С.М. получила вызов от 61-летней женщины с острым нарушением мозгового кровообращения и воспалительными процессами покровов нижних конечностей», – уточнили в «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Медики отметили, что женщина весит около 250 килограмм. Из-за этого врачи не смогли самостоятельно спустить ее с пятого этажа для транспортировки в больницу. Пришлось вызывать спасателей.

«Благодаря профессионализму и слаженной работе пациентку удалось безопасно спустить и доставить в больницу для дальнейшего лечения», – добавили медики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 09:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "61-летнюю женщину необходимо было госпитализировать, однако сделать это оказалось непросто из-за лишнего веса пациентки. ".