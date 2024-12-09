Пришлось вызывать спасателей: как медики спасали 250-килограммовую женщину
61-летнюю женщину необходимо было госпитализировать, однако сделать это оказалось непросто из-за лишнего веса пациентки.
«6 декабря бригада ЭМД №402 в составе: фельдшера Мартыненко Я.О, сестры медицинской Вагины Д.В., водителя Рязанова С.М. получила вызов от 61-летней женщины с острым нарушением мозгового кровообращения и воспалительными процессами покровов нижних конечностей», – уточнили в «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
Медики отметили, что женщина весит около 250 килограмм. Из-за этого врачи не смогли самостоятельно спустить ее с пятого этажа для транспортировки в больницу. Пришлось вызывать спасателей.
«Благодаря профессионализму и слаженной работе пациентку удалось безопасно спустить и доставить в больницу для дальнейшего лечения», – добавили медики.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: врачи, медики, скорая, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 09:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "61-летнюю женщину необходимо было госпитализировать, однако сделать это оказалось непросто из-за лишнего веса пациентки. ".