Пришлось вызывать спасателей: как медики спасали 250-килограммовую женщину

61-летнюю женщину необходимо было госпитализировать, однако сделать это оказалось непросто из-за лишнего веса пациентки.

«6 декабря бригада ЭМД №402 в составе: фельдшера Мартыненко Я.О, сестры медицинской Вагины Д.В., водителя Рязанова С.М. получила вызов от 61-летней женщины с острым нарушением мозгового кровообращения и воспалительными процессами покровов нижних конечностей», – уточнили в «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Медики отметили, что женщина весит около 250 килограмм. Из-за этого врачи не смогли самостоятельно спустить ее с пятого этажа для транспортировки в больницу. Пришлось вызывать спасателей.

«Благодаря профессионализму и слаженной работе пациентку удалось безопасно спустить и доставить в больницу для дальнейшего лечения», – добавили медики.