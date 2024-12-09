Десять пожаров потушили на Харьковщине в течение суток — данные от ГСЧС
О возгораниях, которые произошли в регионе за сутки, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в утренней сводке за 9 декабря.
Всего у спасателей было 20 оперативных выездов. Десять из них — на тушения пожаров.
Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили две единицы взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 07:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О возгораниях, которые произошли в регионе за сутки, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в утренней сводке за 9 декабря. ".