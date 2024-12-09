Live
  • Пн 09.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.44
  • EUR 43.86

Десять пожаров потушили на Харьковщине в течение суток — данные от ГСЧС

Происшествия 07:58   09.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Десять пожаров потушили на Харьковщине в течение суток — данные от ГСЧС

О возгораниях, которые произошли в регионе за сутки, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в утренней сводке за 9 декабря. 

Всего у спасателей было 20 оперативных выездов. Десять из них — на тушения пожаров. 

Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили две единицы взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС. 

Читайте также: Взрыв прозвучал в Харькове вечером: полиция сообщила, что сработало устройство

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 9 декабря: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 9 декабря: как прошла ночь
09.12.2024, 08:22
«Не могу сказать, что Харьков может спать спокойно» – Коваленко
«Не могу сказать, что Харьков может спать спокойно» – Коваленко
07.12.2024, 12:10
Терехов рассказал про КАБы и новую тревогу в Харькове
Терехов рассказал про КАБы и новую тревогу в Харькове
08.12.2024, 11:53
ВСУ контратаковали на Купянщине и в районе Оскола – ISW
ВСУ контратаковали на Купянщине и в районе Оскола – ISW
09.12.2024, 07:31
Взрыв прозвучал в Харькове вечером: полиция сообщила, что сработало устройство
Взрыв прозвучал в Харькове вечером: полиция сообщила, что сработало устройство
08.12.2024, 19:59
Генштаб: почти 200 боев было за сутки, на Харьковщине СОУ отбили 13 атак РФ
Генштаб: почти 200 боев было за сутки, на Харьковщине СОУ отбили 13 атак РФ
09.12.2024, 08:17

Новости по теме:

08:58
ГСЧС: 121 взрывоопасный предмет обезвредили пиротехники за сутки
07:55
ГСЧС: шесть пожаров было на Харьковщине, один – со смертельным исходом
07:58
Горело в Харькове и Харьковском районе: два пожара было из-за ударов РФ – ГСЧС
08:29
Вечером из-за обстрела на Харьковщине возник пожар: подробности от ГСЧС
08:10
Мужчина погиб в огне в Богодуховском районе, горел дом – данные от ГСЧС

Вы читали новость: «Десять пожаров потушили на Харьковщине в течение суток — данные от ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 07:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О возгораниях, которые произошли в регионе за сутки, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в утренней сводке за 9 декабря. ".