Десять пожаров потушили на Харьковщине в течение суток — данные от ГСЧС

О возгораниях, которые произошли в регионе за сутки, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в утренней сводке за 9 декабря.

Всего у спасателей было 20 оперативных выездов. Десять из них — на тушения пожаров.

Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили две единицы взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС.