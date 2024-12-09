Десять пожеж загасили на Харківщині протягом доби – дані від ДСНС
Про загоряння, що сталися в регіоні за добу, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області у ранковому зведенні за 9 грудня.
Загалом у рятувальників було 20 оперативних виїздів. Десять із них – на гасіння пожеж.
Крім того, піротехніки виявили та знешкодили дві одиниці вибухонебезпечних предметів, додали у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 07:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загоряння, що сталися в регіоні за добу, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області у ранковому зведенні за 9 грудня. ".