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Десять пожеж загасили на Харківщині протягом доби – дані від ДСНС

Події 07:58   09.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Десять пожеж загасили на Харківщині протягом доби – дані від ДСНС

Про загоряння, що сталися в регіоні за добу, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області у ранковому зведенні за 9 грудня. 

Загалом у рятувальників було 20 оперативних виїздів. Десять із них – на гасіння пожеж. 

Крім того, піротехніки виявили та знешкодили дві одиниці вибухонебезпечних предметів, додали у ДСНС. 

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 07:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загоряння, що сталися в регіоні за добу, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області у ранковому зведенні за 9 грудня. ".