Десять пожеж загасили на Харківщині протягом доби – дані від ДСНС

Про загоряння, що сталися в регіоні за добу, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області у ранковому зведенні за 9 грудня.

Загалом у рятувальників було 20 оперативних виїздів. Десять із них – на гасіння пожеж.

Крім того, піротехніки виявили та знешкодили дві одиниці вибухонебезпечних предметів, додали у ДСНС.