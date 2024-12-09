Live
  • Пн 09.12.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.44
  • EUR 43.86

Довелося викликати рятувальників: як медики рятували 250-кілограмову жінку

Події 09:21   09.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Довелося викликати рятувальників: як медики рятували 250-кілограмову жінку Фото: КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”

61-річну жінку необхідно було госпіталізувати, проте зробити це виявилося непросто через надмірну вагу пацієнтки. 

“6 грудня бригада ЕМД №402 у складі: фельдшера Мартиненко Я.О, сестри медичної Вагіни Д.В., водія Рязанова С.М. отримала виклик від 61-річної жінки з гострим порушенням мозкового кровообігу та запальними процесами покривів нижніх кінцівок. Жінка мала вагу 250 кг і проживала на 5-му поверсі, що ускладнювало її транспортування до медичного закладу”, – уточнили у «Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Медики зазначили, що жінка важить близько 250 кілограмів. Через це лікарі не змогли самостійно спустити її з п’ятого поверху для транспортування до лікарні. Довелося викликати рятувальників.

“Завдяки професіоналізму та злагодженій роботі пацієнтку вдалося безпечно спустити та доставити до лікарні для подальшого лікування”, – додали медики.

Читайте також: Десять пожеж загасили на Харківщині протягом доби – дані від ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Довелося викликати рятувальників: як медики рятували 250-кілограмову жінку
Довелося викликати рятувальників: як медики рятували 250-кілограмову жінку
09.12.2024, 09:21
Новини Харкова — головне за 9.12: загрози ударів БПЛА та балістики, пожежі
Новини Харкова — головне за 9.12: загрози ударів БПЛА та балістики, пожежі
09.12.2024, 09:31
КАБами били росіяни по Богодухівському району: наслідки обстрілів
КАБами били росіяни по Богодухівському району: наслідки обстрілів
09.12.2024, 08:31
Сьогодні 9 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 грудня: яке свято та день в історії
09.12.2024, 06:00
Генштаб: майже 200 боїв було за добу, на Харківщині СОУ відбили 13 атак РФ
Генштаб: майже 200 боїв було за добу, на Харківщині СОУ відбили 13 атак РФ
09.12.2024, 08:17
ЗСУ контратакували на Куп’янщині та в районі Осколу – ISW
ЗСУ контратакували на Куп’янщині та в районі Осколу – ISW
09.12.2024, 07:31

Новини за темою:

13:14
Лікарі боролися за життя: зупинилося серце співробітника Харківського ТЦК
21:30
Синхронне плавання у ванній, сальто вдома: лікарі попереджають через Олімпіаду
14:51
«Зараз їх будуть оперувати» – Терехов про трьох поранених дітей у Харкові
14:45
Найбільша кількість лікарів-переселенців знайшли роботу на Харківщині
19:02
У США кіт «передбачив смерть» 100 мешканців будинку для людей похилого віку

Ви читали новину: «Довелося викликати рятувальників: як медики рятували 250-кілограмову жінку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 09:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "61-річну жінку необхідно було госпіталізувати, проте зробити це виявилося непросто через надмірну вагу пацієнтки. ".