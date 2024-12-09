Довелося викликати рятувальників: як медики рятували 250-кілограмову жінку
61-річну жінку необхідно було госпіталізувати, проте зробити це виявилося непросто через надмірну вагу пацієнтки.
“6 грудня бригада ЕМД №402 у складі: фельдшера Мартиненко Я.О, сестри медичної Вагіни Д.В., водія Рязанова С.М. отримала виклик від 61-річної жінки з гострим порушенням мозкового кровообігу та запальними процесами покривів нижніх кінцівок. Жінка мала вагу 250 кг і проживала на 5-му поверсі, що ускладнювало її транспортування до медичного закладу”, – уточнили у «Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Медики зазначили, що жінка важить близько 250 кілограмів. Через це лікарі не змогли самостійно спустити її з п’ятого поверху для транспортування до лікарні. Довелося викликати рятувальників.
“Завдяки професіоналізму та злагодженій роботі пацієнтку вдалося безпечно спустити та доставити до лікарні для подальшого лікування”, – додали медики.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 09:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "61-річну жінку необхідно було госпіталізувати, проте зробити це виявилося непросто через надмірну вагу пацієнтки. ".