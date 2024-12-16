Харьковчане болеют не только COVID-19, но и бокавирусом и метапневмовирусом

Вирусы респираторной группы, которые циркулируют на Харьковщине, назвали в Областном центре контроля и профилактики болезней.

С начала эпидсезона, то есть с 30 сентября, методом ПЦР в регионе обследовали более 5 тысяч жителей, информируют в ведомстве.

У 305 человек (6%) обнаружили положительные результаты: у 230 (75,4%) — коронавирус, у 23 (7,5%) — РС-вирус, у 21 (6,9%) — риновирус, у 13 (4,2%) — вирус парагриппа, у 14 (4,6%) — аденовирус, у одного (0,3%) — бокавирус, у одного (0,3%) — метапневмовирус, у двух (0,7%) — вирус гриппа типа В.

В период с 9 по 15 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с позапрошлой неделей не выросла. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.