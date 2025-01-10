Нова послуга для харків’ян: комунальники навчилися ловити змій (фото)
Фото: департамент ЖКГ Харківської міськради
Нову послугу почало надавати у 2025 році харківське КП «Центр поводження з тваринами».
Як повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Харківської міськради, тепер до КП «Центр поводження з тваринами» можна звертатися по допомогу при виявленні змії.
Фахівці підприємства відвідали спеціалізований семінар та навчилися ловити змій та інших плазунів, перевозити їх та відпускати у дику природу.
Як пояснили комунальники, нововведення спрямоване на безпеку як містян, так і рептилій.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 18:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нову послугу почало надавати у 2025 році харківське КП «Центр поводження з тваринами».".