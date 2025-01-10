Нова послуга для харків’ян: комунальники навчилися ловити змій (фото)

Нову послугу почало надавати у 2025 році харківське КП «Центр поводження з тваринами».

Як повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Харківської міськради, тепер до КП «Центр поводження з тваринами» можна звертатися по допомогу при виявленні змії.

Фахівці підприємства відвідали спеціалізований семінар та навчилися ловити змій та інших плазунів, перевозити їх та відпускати у дику природу.

Як пояснили комунальники, нововведення спрямоване на безпеку як містян, так і рептилій.