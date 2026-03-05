Работа в Харькове: монтажникам и агрономам готовы платить более 40 тысяч грн
Вакансии недели в Харькове и области сообщила областная служба занятости, передает ХОВА.
2413 вакансий актуальны по состоянию на 5 марта 2026 года. Среди них есть следующие предложения:
. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций – 50000 грн.
2. Агроном – 40 000 грн.
3. Специалист по публичным закупкам – 34 400 грн.
4. Врач-психиатр – 34 300 грн.
5. Заведующий сектором – 30 000 грн.
6. Физический терапевт – 28000 грн.
7. Врач ветеринарной медицины – 25 000 грн.
8. Моторист транспортировочных механизмов – 24 900 грн.
9. Комплектовщик – 23 000 грн.
10. Секретарь суда – 15 300 грн.
С перечнем свежих вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.
Читайте также: Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Работа в Харькове: монтажникам и агрономам готовы платить более 40 тысяч грн», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 17:28;