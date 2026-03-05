Live

Работа в Харькове: монтажникам и агрономам готовы платить более 40 тысяч грн

Общество 17:28   05.03.2026
Оксана Якушко
Работа в Харькове: монтажникам и агрономам готовы платить более 40 тысяч грн

Вакансии недели в Харькове и области сообщила областная служба занятости, передает ХОВА.

2413 вакансий актуальны по состоянию на 5 марта 2026 года. Среди них есть следующие предложения:

. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций – 50000 грн.
2. Агроном – 40 000 грн.
3. Специалист по публичным закупкам – 34 400 грн.
4. Врач-психиатр – 34 300 грн.
5. Заведующий сектором – 30 000 грн.
6. Физический терапевт – 28000 грн.
7. Врач ветеринарной медицины – 25 000 грн.
8. Моторист транспортировочных механизмов – 24 900 грн.
9. Комплектовщик – 23 000 грн.
10. Секретарь суда – 15 300 грн.

С перечнем свежих вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Оксана Якушко
