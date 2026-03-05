Live

Робота у Харкові: монтажникам і агрономам готові платити понад 40 тисяч грн

Суспільство 17:28   05.03.2026
Оксана Якушко
Робота у Харкові: монтажникам і агрономам готові платити понад 40 тисяч грн

Вакансії тижня у Харкові й області повідомила обласна служба зайнятості, передає ХОВА.

2413 вакансії актуальні станом на 5 березня 2026 року. Серед них є такі пропозиції:

  1. Монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій – 50 000 грн.
  2. Агроном – 40 000 грн.
  3. Фахівець з публічних закупівель – 34 400 грн.
  4. Лікар-психіатр – 34 300 грн.
  5. Завідувач сектору – 30 000 грн.
  6. Фізичний терапевт – 28 000 грн.
  7. Лікар ветеринарної медицини – 25 000 грн.
  8. Моторист транспортувальних механізмів – 24 900 грн.
  9. Комплектувальник – 23 000 грн.
  10. Секретар суду – 15 300 грн.

Із переліком свіжих вакансій у Харкові й області можна ознайомитись за посиланням.

Читайте також: Два водосховища під Харковом повернули державі: дійшло до Верховного суду

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Робота у Харкові: монтажникам і агрономам готові платити понад 40 тисяч грн
Робота у Харкові: монтажникам і агрономам готові платити понад 40 тисяч грн
05.03.2026, 17:28
Нічна атака БпЛА: пошкоджений харківський Центр поводження з тваринами (фото)
Нічна атака БпЛА: пошкоджений харківський Центр поводження з тваринами (фото)
05.03.2026, 14:02
Вагітна на Харківщині зарізала чоловіка: що вирішив суд
Вагітна на Харківщині зарізала чоловіка: що вирішив суд
05.03.2026, 14:24
Оголосили тендер на вже виконані роботи в Харкові – ХАЦ
Оголосили тендер на вже виконані роботи в Харкові – ХАЦ
05.03.2026, 13:11
Бот у Харкові підкаже, коли прибуде поїзд у метро, ​​та спланує дорогу
Бот у Харкові підкаже, коли прибуде поїзд у метро, ​​та спланує дорогу
05.03.2026, 13:34
По Куп’янську працює понад 100 російських розрахунків БпЛА – Бутусов (відео)
По Куп’янську працює понад 100 російських розрахунків БпЛА – Бутусов (відео)
05.03.2026, 15:19

Новини за темою:

26.02.2026
Робота в Харкові й області: кому готові платити 50 тисяч гривень, вакансії
23.02.2026
Робота в поліції Харківщини: відкрили конкурс на вакантні посади
19.02.2026
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 54 тисяч
12.02.2026
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 40 тисяч гривень
29.01.2026
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Робота у Харкові: монтажникам і агрономам готові платити понад 40 тисяч грн», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2026 в 17:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вакансії тижня у Харкові й області повідомила обласна служба зайнятості, передає ХОВА.".