Робота у Харкові: монтажникам і агрономам готові платити понад 40 тисяч грн

Вакансії тижня у Харкові й області повідомила обласна служба зайнятості, передає ХОВА.

2413 вакансії актуальні станом на 5 березня 2026 року. Серед них є такі пропозиції:

Монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій – 50 000 грн. Агроном – 40 000 грн. Фахівець з публічних закупівель – 34 400 грн. Лікар-психіатр – 34 300 грн. Завідувач сектору – 30 000 грн. Фізичний терапевт – 28 000 грн. Лікар ветеринарної медицини – 25 000 грн. Моторист транспортувальних механізмів – 24 900 грн. Комплектувальник – 23 000 грн. Секретар суду – 15 300 грн.

Із переліком свіжих вакансій у Харкові й області можна ознайомитись за посиланням.