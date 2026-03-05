Робота у Харкові: монтажникам і агрономам готові платити понад 40 тисяч грн
Вакансії тижня у Харкові й області повідомила обласна служба зайнятості, передає ХОВА.
2413 вакансії актуальні станом на 5 березня 2026 року. Серед них є такі пропозиції:
- Монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій – 50 000 грн.
- Агроном – 40 000 грн.
- Фахівець з публічних закупівель – 34 400 грн.
- Лікар-психіатр – 34 300 грн.
- Завідувач сектору – 30 000 грн.
- Фізичний терапевт – 28 000 грн.
- Лікар ветеринарної медицини – 25 000 грн.
- Моторист транспортувальних механізмів – 24 900 грн.
- Комплектувальник – 23 000 грн.
- Секретар суду – 15 300 грн.
Із переліком свіжих вакансій у Харкові й області можна ознайомитись за посиланням.
