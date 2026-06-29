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«Потеряли» в декларации более 22,3 млн: подозрения депутатам на Харьковщине

Общество 16:47   29.06.2026
Виктория Яковенко
«Потеряли» в декларации более 22,3 млн: подозрения депутатам на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении двум депутатам городских советов Харьковщины. По данным областной прокуратуры, они при подаче ежегодных деклараций за 2024 год не отразили сведения о принадлежащих им активах и финансовых обязательствах на миллионы гривен.

В частности, депутат Харьковского городского совета VIII созыва не задекларировал почти 1,7 млн ​​грн, которые предоставил взаймы знакомой. Кроме того, он скрыл информацию о внесении 2 млн грн в уставные капиталы подконтрольных обществ, отметили правоохранители.

Другой фигурант – депутат Златопольского городского совета Харьковской области VIII созыва. В прокуратуре установили, что в декларации он не указал принадлежащие ему корпоративные права на предприятие стоимостью 12 млн грн, являясь его единоличным учредителем и участником. Также чиновник не отразил взносы в уставный капитал этого общества более чем на 6,6 млн гривен.

«В общем подозреваемые на двоих не задекларировали активы и финансовые обязательства на сумму более 22,3 млн гривен», — сообщили правоохранители.

депутаты на Харьковщине потеряли активы в декларациях
Фото: Харьковская областная прокуратура
депутаты на Харьковщине потеряли активы в декларациях
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов подал декларацию о доходах. Согласно ей, в 2025 году мэр заработал более 2,2 млн грн. Весь доход – это зарплата на официальном посту. То есть, в месяц она составила более 180 тыс. грн. Также мэр хранит наличные в гривне, евро и долларах, имеет полмиллиона средств на банковских счетах и ​​ценные бумаги. Подробный разбор – по ссылке.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 16:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении двум депутатам городских советов Харьковщины.".