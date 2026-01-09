На Харківщині у підприємства хочуть забрати 15 га землі: що сталося
Харківські правоохоронці через суд вимагають повернути громаді понад 15,3 га землі.
За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про ділянку розташовану за межами населених пунктів Великобурлуцької громади.
«У 2024 році приватне підприємство зареєструвало право власності на землю громади, використавши схему фіктивного правонаступництва та державний акт 1994 року, виданий колективному сільськогосподарському підприємству (КСП), яке діяло на території ліквідованого Дворічанського району», – встановили правоохоронці.
При цьому, додали в прокуратурі, КСП ніколи не мало прав на ці землі, а отже не могло набути жодних прав на спірну ділянку. Попри це, на підставі цих документів провели державну реєстрацію права приватної власності.
«У матеріалах реєстраційної справи виявлено розбіжності в реквізитах державного акта та невідповідність даних щодо місця розташування земельної ділянки. Це свідчить про відсутність належних правових підстав для державної реєстрації. Встановлено, що спірна ділянка належить до земель запасу сільськогосподарського призначення, перебуває у комунальній власності Великобурлуцької громади і жодного разу не передавалася у приватну власність законно. Рішень уповноважених органів про відчуження не ухвалювалося, а земельний податок до бюджету громади не сплачувався», – уточнили правоохоронці.
Тож прокуратура вимагає повернути землю громаді. Наразі на цю ділянку наклали арешт. Триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство).
Читайте також: За магазин у Харкові компанія заборгувала понад 2,7 млн грн: чи сплатила
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: земля, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщині у підприємства хочуть забрати 15 га землі: що сталося», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2026 в 12:44;