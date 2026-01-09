На Харківщині у підприємства хочуть забрати 15 га землі: що сталося

Харківські правоохоронці через суд вимагають повернути громаді понад 15,3 га землі.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про ділянку розташовану за межами населених пунктів Великобурлуцької громади.

«У 2024 році приватне підприємство зареєструвало право власності на землю громади, використавши схему фіктивного правонаступництва та державний акт 1994 року, виданий колективному сільськогосподарському підприємству (КСП), яке діяло на території ліквідованого Дворічанського району», – встановили правоохоронці.

При цьому, додали в прокуратурі, КСП ніколи не мало прав на ці землі, а отже не могло набути жодних прав на спірну ділянку. Попри це, на підставі цих документів провели державну реєстрацію права приватної власності.

«У матеріалах реєстраційної справи виявлено розбіжності в реквізитах державного акта та невідповідність даних щодо місця розташування земельної ділянки. Це свідчить про відсутність належних правових підстав для державної реєстрації. Встановлено, що спірна ділянка належить до земель запасу сільськогосподарського призначення, перебуває у комунальній власності Великобурлуцької громади і жодного разу не передавалася у приватну власність законно. Рішень уповноважених органів про відчуження не ухвалювалося, а земельний податок до бюджету громади не сплачувався», – уточнили правоохоронці.

Тож прокуратура вимагає повернути землю громаді. Наразі на цю ділянку наклали арешт. Триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство).