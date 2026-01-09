На Харьковщине у предприятия хотят забрать 15 га земли: что произошло
Харьковские правоохранители через суд требуют вернуть громаде более 15,3 га земли.
По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет об участке, расположенном за пределами населенных пунктов Великобурлукской громады.
«В 2024 году частное предприятие зарегистрировало право собственности на землю громады, использовав схему фиктивного правопреемства и государственный акт 1994 года, изданный коллективному сельскохозяйственному предприятию (КСП), которое действовало на территории ликвидированного Двуречанского района», — установили правоохранители.
При этом, добавили в прокуратуре, КСП никогда не имело прав на эти земли, а следовательно, не могло приобрести никаких прав на спорный участок. Несмотря на это, на основании этих документов провели государственную регистрацию права частной собственности.
«В материалах регистрационного дела выявлены разногласия в реквизитах государственного акта и несоответствие данных о местоположении земельного участка. Это свидетельствует об отсутствии надлежащих правовых оснований государственной регистрации. Установлено, что спорный участок относится к землям запаса сельскохозяйственного назначения, находится в коммунальной собственности Великобурлукской громады и ни разу не передавалась в частную собственность законно. Решений уполномоченных органов об отчуждении не принималось, а земельный налог в бюджет громады не уплачивался», — уточнили правоохранители.
Так что прокуратура требует вернуть землю громаде. Сейчас на этот участок наложили арест. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ст. 190 УКУ (мошенничество).
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: земля, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
