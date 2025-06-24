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Памятник «коммунисту Орешкову» до сих пор находится под Харьковом – активисты

Общество 14:23   24.06.2025
Виктория Яковенко
Памятник «коммунисту Орешкову» до сих пор находится под Харьковом – активисты Фото: Деколонизация Украина

В центре поселка Васищево все еще стоит памятник «отважному коммунисту Орешкову», отмечают в Telegram-канале «Деколонизация Украина».

«Снова задаемся вопросом, чем занималась рабочая группа по деколонизации при областной администрации. Обратились к главе громады с требованием немедленного демонтажа», — пишут активисты.

Напомним, 22 июня активисты проекта «Деколонизация Украина» показали очередные находки из советского прошлого, которые уже демонтировали или готовятся «зачистить» под Харьковом.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 14:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре поселка Васищево все еще стоит памятник «отважному коммунисту Орешкову», отмечают в Telegram-канале «Деколонизация Украина».".