Памятник «коммунисту Орешкову» до сих пор находится под Харьковом – активисты

В центре поселка Васищево все еще стоит памятник «отважному коммунисту Орешкову», отмечают в Telegram-канале «Деколонизация Украина».

«Снова задаемся вопросом, чем занималась рабочая группа по деколонизации при областной администрации. Обратились к главе громады с требованием немедленного демонтажа», — пишут активисты.

Напомним, 22 июня активисты проекта «Деколонизация Украина» показали очередные находки из советского прошлого, которые уже демонтировали или готовятся «зачистить» под Харьковом.