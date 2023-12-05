На ремонт туалету в Харкові виділяють мільйон: ХАЦ заявив про завищені ціни
Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харкова уклало угоду на ремонт туалету ліцею №153 вартістю майже мільйон гривень. Як повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр”, ціни на матеріали у кошторисі завищені.
Відкриті торги управління не проводило і власноруч обрало підрядника – ФОП Євтушенко Степан Володимирович. У ліцеї планують відремонтувати сім кабінок, пишуть активісти з посиланням на систему Prozorro.
За їхніми даними, вартість сантехнічних перегородок у кошторисі завищена втричі.
“Ціна у кошторисі вказана 6548 гривень за квадратний метр, хоча середня ціна у Харкові 2000-2300 гривень за квадратний метр. У сусідній Дніпропетровській області сантехнічні перегородки купують по 1700 гривень за квадратний метр. СБУ також оголосило тендер на придбання сантехнічних перегородок за набагато меншими цінами, ніж для харківської школи“, – інформує ХАЦ.
Також, за інформацією антикорупціонерів, завищені ціни на гіпсокартон – 220 гривень за квадратний метр, радіатори з характеристиками 1000х500 та тепловіддачею 1,047 кВт – по 4800 гривень.
Металопластикові двері для кабінок купуватимуть майже по 8000 гривень за квадратний метр, змішувачі – по 3100 гривень, унітази – по 7100 гривень, керамогранітну плитку для підлоги – по 867 гривень за квадратний метр.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: лицей, Новобаварский район, ремонт, туалет, Харьков., харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 19:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харкова уклало угоду на ремонт туалету ліцею №153 вартістю майже мільйон гривень. Як повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр”, ціни на матеріали у кошторисі завищені.".