“Вдало знайшов продавця”: мер Люботина під Харковом купив авто за 643 тис. грн
У жовтні мер міста Люботин Харківської області Леонід Лазуренко придбав собі автомобіль Mersedes-Benz GLE 300D 2019 року випуску.
Про це пише ГО “Харківський антикорупційний центр” з посиланням на повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, розміщене на Єдиному порталі декларацій.
“Автівка коштувала 643 тисячі гривень. Для порівняння, на сайті “Авто. Ріа” вартість подібної машини становить в середньому близько 60 тисяч доларів, або понад 2 мільйони гривень. Тож мер Люботина дуже вдало знайшов продавця“, – пишуть антикорупціонери.
Скрин: ХАЦ
За даними останньої декларації за 2021 рік, Лазуренко користувався автівкою дружини. У 2017 році родина мера придбала у салоні автомобіль Toyota C-HR вартістю 864 тисячі гривень. Також у декларації зазначалося, що Лазуренко разом із дружиною має заощаджень на суму 100 тисяч доларів та 450 тисяч гривень. Річний дохід родини за 2021 рік становив близько 1,5 мільйона гривень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автомобиль, лазуренко, Люботин, Харків, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 21:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У жовтні мер міста Люботин Харківської області Леонід Лазуренко придбав собі автомобіль Mersedes-Benz GLE 300D 2019 року випуску.".