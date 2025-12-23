Live

В деле о краже вещей у погибших воинов еще один фигурант – прокуратура

Происшествия 10:40   23.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В деле о краже вещей у погибших воинов еще один фигурант – прокуратура

Харьковская областная прокуратура проинформировала, что установили еще одного причастного к кражам ценностей у погибших бойцов ВСУ в морге. 

Как оказалось, обворовывать погибших мог еще один сотрудник морга. Во время обысков у него нашли телефоны, которые принадлежали бойцам.

«По данным следствия, младший медицинский брат Чугуевского отделения ГСУ «Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» присваивал мобильные телефоны павших военных», – пишут в прокуратуре.

На данный момент ему уже вручили подозрение и готовятся избрать меру пресечения.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала: правоохранители на Харьковщине установили, что сотрудница морга снимала золотые украшения с тел погибших украинских воинов. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что расследовать дело начали после обращения жены погибшего защитника, которая, получив тело мужа из морга, заметила исчезновение его кольца. Женщина уверяла, что перед передачей тела в морг украшение должно было быть на месте. В ходе следствия установлено, что к исчезновению обручального кольца причастна младшая медицинская сестра Чугуевского отделения ГСУ «Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Она систематически присваивала личные вещи погибших воинов, отметили правоохранители. После этого женщина сдавала украденное в ломбард, рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов. Фигурантка призналась, что просто хотела улучшить свое материальное состояние. Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над телом умершего) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте также: ГСЧС: за сутки на Харьковщине бушевали шесть пожаров, РФ атаковала Солоницевку

Автор: Николь Костенко-Лагутина
