В деле о краже вещей у погибших воинов еще один фигурант – прокуратура
Харьковская областная прокуратура проинформировала, что установили еще одного причастного к кражам ценностей у погибших бойцов ВСУ в морге.
Как оказалось, обворовывать погибших мог еще один сотрудник морга. Во время обысков у него нашли телефоны, которые принадлежали бойцам.
«По данным следствия, младший медицинский брат Чугуевского отделения ГСУ «Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» присваивал мобильные телефоны павших военных», – пишут в прокуратуре.
На данный момент ему уже вручили подозрение и готовятся избрать меру пресечения.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала: правоохранители на Харьковщине установили, что сотрудница морга снимала золотые украшения с тел погибших украинских воинов. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что расследовать дело начали после обращения жены погибшего защитника, которая, получив тело мужа из морга, заметила исчезновение его кольца. Женщина уверяла, что перед передачей тела в морг украшение должно было быть на месте. В ходе следствия установлено, что к исчезновению обручального кольца причастна младшая медицинская сестра Чугуевского отделения ГСУ «Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Она систематически присваивала личные вещи погибших воинов, отметили правоохранители. После этого женщина сдавала украденное в ломбард, рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов. Фигурантка призналась, что просто хотела улучшить свое материальное состояние. Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над телом умершего) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: морг, погибшие защитники Украины, прокуратура, харьковщина;
Дата публикации материала: 23 декабря 2025 в 10:40;