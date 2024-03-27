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Харьковский облсовет «отказывается» от бюро судмедэкспертизы ради экономии

Общество 09:53   27.03.2024
Оксана Горун
Харьковский облсовет «отказывается» от бюро судмедэкспертизы ради экономии

Харьковское областной бюро судмедэкспертизы планируют передать из областной в государственную собственность. Готовится соответствующее решение облсовета.

Вопрос рассматривали депутаты постоянной комиссии по вопросам здравоохранения материнства и детства, сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.

«Депутаты рассмотрели вопрос повестки дня по проекту решения областного совета «О передаче целостного имущественного комплекса КЗ здравоохранения Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы из общей собственности территориальных громад, сел, поселков, городов Харьковской области в государственную собственность в сферу управления Министерства здравоохранения», — отметили в сообщении пресс-службы.

Во время заседания комиссии причины передачи бюро судмедэкспертизы государству пояснил  начальник управления по вопросам коммунальной собственности исполнительного аппарата областного совета Андрей Гнатушок. По его словам, такое решение «позволит уменьшить финансовую нагрузку на областной бюджет». Члены комиссии поддержали предложение вынести этот вопрос на ближайшую сессию областного совета.

Отметим, ранее вокруг работы бюро судмедэкспертизы и хранения тел в морге на Дмитриевской с определенной периодичностью возникали скандалы. В том числе, СМИ и соцсети писали о том, что тела лежат сваленными на полу. Подобные сообщения стали возникать еще во время эпидемии COVID-19. Тогда руководство бюро судмедэкспертизы не отрицало, что  существуют проблемы с площадями для хранения трупов. Однако утверждали: тела не лежали в коридорах.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 09:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское областной бюро судмедэкспертизы планируют передать из областной в государственную собственность. Готовится соответствующее решение облсовета".