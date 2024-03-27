Харківська облрада “відмовляється” від бюро судмедекспертизи задля економії

Харківське обласне бюро судмедекспертизи планують передати з обласної в державну власність. Готується відповідне рішення облради.

Відповідне питання розглядали депутати постійної комісії з питань охорони здоров’я материнства та дитинства, повідомила пресслужба Харківської облради.

“Депутати розглянули питання порядку денного щодо проєкту рішення обласної ради “Про передачу цілісного майнового комплексу КЗ охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи зі спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Харківської області у державну власність до сфери управління Міністерства охорони здоров’я”, – зазначили в повідомленні пресслужби.

Під час засідання комісії причини передачі бюро судмедекспертизи державі пояснив начальник управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради Андрій Гнатушок. За його словами, таке рішення “дозволить зменшити фінансове навантаження на обласний бюджет”. Члени комісії підтримали пропозицію винести це питання на найближчу сесію обласної ради.

Зазначимо, раніше навколо роботи бюро судмедекспертизи та зберігання тіл у морзі на Дмитрівській із певною періодичністю виникали скандали. У тому числі ЗМІ та соцмережі писали про те, що тіла лежать зваленими на підлозі. Подібні повідомлення почали виникати ще під час епідемії COVID-19. Тоді керівництво бюро судмедекспертизи не заперечувало, що існують проблеми із площами для зберігання трупів. Проте стверджували: тіла не лежали у коридорах.