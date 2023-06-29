В крематорий Харькова привезли и тестируют новый холодильник

Новое холодильное оборудование, поддерживающее температуру внутри камер до 5 градусов ниже нуля, позволит хранить тела перед кремацией до прибытия на процессию в Харьков родственников и близких, которые в результате войны выехали в другие регионы или за границу, сообщили в КП «Ритуал».

Еще в начале полномасштабного вторжения рф Харьковский крематорий был оборудован мощным локальным генератором, полученным в качестве международной технической помощи. Он обеспечивал работу учреждения в автономном режиме даже в блэкаутах, когда другие крематории в Украине временно приостанавливали свою работу.

Харьковский крематорий работает круглосуточно: предоставляет услуги по хранению и кремации тел умерших, погребению праха харьковчанам и жителям других регионов Украины. Подробную информацию о работе крематория и сопутствующих ритуальных услуг можно получить по тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а также на официальных страницах КП «Ритуал» в социальных сетях.