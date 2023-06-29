До крематорію Харкова привезли і тестують новий холодильник
Нове холодильне обладнання, яке підтримує температуру всередині камер до 5 градусів нижче нуля, дозволить зберігати тіла перед кремацією до прибуття на процесію родичів та близьких до Харкова, які через війну виїхали в інші регіони чи за кордон, повідомили у КП «Ритуал».
Ще на початку повномасштабного вторгнення рф Харківський крематорій був обладнаний потужним локальним генератором, отриманим у якості міжнародної технічної допомоги. Він забезпечував роботу установи в автономному режимі навіть у блекаути, коли інші крематорії в Україні тимчасово призупиняли свою роботу.
Харківський крематорій працює цілодобово: надає послуги зі зберігання та кремації тіл померлих, поховання праху харків’янам і мешканцям інших регіонів України. Детальну інформацію щодо роботи крематорію та супутніх ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 18:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нове холодильне обладнання, яке підтримує температуру всередині камер до 5 градусів нижче нуля, дозволить зберігати тіла перед кремацією до прибуття на процесію родичів та близьких до Харкова, які через війну виїхали в інші регіони чи за кордон, повідомили у КП «Ритуал».".