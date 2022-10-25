Журналістка заявила про “катастрофу в морзі Ізюма” – коментар облздоров’я

У Харківській ОВА прокоментували інформацію про те, що в морзі деокупованого міста Ізюм немає кому працювати і приміщення не обладнане для зберігання тіл.

“Про те, що в морзі відбувається катастрофа, мені розповіли місцеві волонтери. Приїхавши, ми побачили таку картину: стара будівля, просто відчинена, зайти може будь-хто, і все завалено тілами. Тіла лежать на підлозі, на каталках. Запах такий, що навіть не знаючи, що там морг, здогадатися про це неважко. Щоб туди зайти, ми одягнули маски і на голови натягнули светри. Більше як хвилину в морзі витримати не змогли. Морг не обладнаний. Немає можливості зберігати тіла”, – розповіла в етері “Громадського радіо” журналістка Катерина Лихогляд.

Також, за її словами, у морзі працює лише одна лаборантка, яка займається документами. Одного співробітника вбили окупанти, а патологоанатом із невідомих причин не з’являється.

Як зазначив директор департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Максим Хаустов, Червоний Хрест уже допоміг із рефрижератором для перевезення тіл, також вирішується кадрова проблема.

“До вирішення цього питання також залучено військових та Національну поліцію”, – додав Хаустов.