Журналистка заявила о «катастрофе в морге Изюма» — комментарий облздрава

В Харьковской ОВА прокомментировали информацию о том, что в морге деоккупированного города Изюм некому работать и помещение не оборудовано для хранения тел.

«О том, что в морге происходит катастрофа, мне рассказали местные волонтеры. Приехав, мы увидели такую картину: старое здание, просто открытое, зайти может любой желающий, и все завалено телами. Тела лежат на полу, на каталках. Запах такой, что даже не зная, что там морг, догадаться об этом нетрудно. Чтобы туда зайти, мы надели маски и на головы натянули свитера. Больше минуты в морге выдержать не смогли. Морг не оборудован. Нет возможности хранить тела», — рассказала в эфире «Громадського радіо» журналистка Екатерина Лихогляд.

Также, по ее словам, в морге работает только одна лаборантка, которая занимается документами. Одного сотрудника убили оккупанты, а патологоанатом по неизвестным причинам не появляется.

Как отметил директор департамента здравоохранения Харьковской ОВА Максим Хаустов, Красный Крест уже помог с рефрижератором для перевозки тел, также решается кадровая проблема.

«К решению этого вопроса также привлечены военные и Национальная полиция», — добавил Хаустов.