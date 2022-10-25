Журналистка заявила о «катастрофе в морге Изюма» — комментарий облздрава
В Харьковской ОВА прокомментировали информацию о том, что в морге деоккупированного города Изюм некому работать и помещение не оборудовано для хранения тел.
«О том, что в морге происходит катастрофа, мне рассказали местные волонтеры. Приехав, мы увидели такую картину: старое здание, просто открытое, зайти может любой желающий, и все завалено телами. Тела лежат на полу, на каталках. Запах такой, что даже не зная, что там морг, догадаться об этом нетрудно. Чтобы туда зайти, мы надели маски и на головы натянули свитера. Больше минуты в морге выдержать не смогли. Морг не оборудован. Нет возможности хранить тела», — рассказала в эфире «Громадського радіо» журналистка Екатерина Лихогляд.
Также, по ее словам, в морге работает только одна лаборантка, которая занимается документами. Одного сотрудника убили оккупанты, а патологоанатом по неизвестным причинам не появляется.
Как отметил директор департамента здравоохранения Харьковской ОВА Максим Хаустов, Красный Крест уже помог с рефрижератором для перевозки тел, также решается кадровая проблема.
«К решению этого вопроса также привлечены военные и Национальная полиция», — добавил Хаустов.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской ОВА прокомментировали информацию о том, что в морге деоккупированного города Изюм некому работать и помещение не оборудовано для хранения тел.".