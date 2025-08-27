Кричащее преступление в морге в Чугуеве: медсестру могут выпустить под залог
27 августа суд избрал меру пресечения младшей медсестре морга в городе Чугуев на Харьковщине, которая, по данным следствия, обворовывала тела погибших воинов.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили: женщину отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 90 840 гривен.
Напомним, младшую медсестру подозревают в том, что она снимала украшения с тел погибших украинских воинов. Исчезали обручальные кольца, золотые цепочки, часы. К правоохранителям стали обращаться вдовы и матери погибших военных. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что расследовать дело начали после обращения супруги погибшего защитника. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал: сразу проверили всех сотрудников морга – так и вышли на младшую медсестру. Она, по данным следствия, сдала в различные ломбарды более сотни ювелирных изделий, а также мобильные телефоны. Некоторые кольца женщины даже срезали с пальцев погибших с помощью плоскогубцев. В ломбардах факты уже подтвердили. А дома у фигурантки обнаружили и соответствующие акты. Она сама заявила следователям, что «просто хотела улучшить свое материальное состояние». Женщине сообщили о подозрении по двум статьям – кража и надругательство над телом воина. Она может провести за решеткой до восьми лет.
27 августа 2025
