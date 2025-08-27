Кричущий злочин у морзі в Чугуєві: медсестра може вийти з СІЗО під заставу

27 серпня суд обрав запобіжний захід молодшій медсестрі моргу в місті Чугуїв на Харківщині, яка, за даними слідства, обкрадала тіла загиблих воїнів.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: жінку відправили у СІЗО з можливістю внесення застави в розмірі 90 840 гривень.

Нагадаємо, молодшу медсестру підозрюють у тому, що вона знімала прикраси з тіл загиблих українських воїнів. Зникали обручки, золоті ланцюжки, годинники. До правоохоронців почали звертатися вдови та матері загиблих військових. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що розслідувати справу почали після звернення дружини полеглого захисника. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов розповів: одразу перевірили всіх співробітників моргу – так і вийшли на молодшу медсестру. Вона, за даними слідства, здала до різних ломбардів більш як сотню ювелірних виробів, а також – мобільні телефони. Деякі кільця жінка навіть зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. У ломбардах факти вже підтвердили. А вдома у фігурантки знайшли й відповідні акти. Вона сама заявила слідчим, що «просто хотіла покращити свій матеріальний стан». Жінці повідомили про підозру за двома статтями – крадіжка та наруга над тілом воїна. Вона може провести за ґратами до восьми років.