Кричущий злочин у морзі в Чугуєві: медсестра може вийти з СІЗО під заставу
27 серпня суд обрав запобіжний захід молодшій медсестрі моргу в місті Чугуїв на Харківщині, яка, за даними слідства, обкрадала тіла загиблих воїнів.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили: жінку відправили у СІЗО з можливістю внесення застави в розмірі 90 840 гривень.
Нагадаємо, молодшу медсестру підозрюють у тому, що вона знімала прикраси з тіл загиблих українських воїнів. Зникали обручки, золоті ланцюжки, годинники. До правоохоронців почали звертатися вдови та матері загиблих військових. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що розслідувати справу почали після звернення дружини полеглого захисника. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов розповів: одразу перевірили всіх співробітників моргу – так і вийшли на молодшу медсестру. Вона, за даними слідства, здала до різних ломбардів більш як сотню ювелірних виробів, а також – мобільні телефони. Деякі кільця жінка навіть зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. У ломбардах факти вже підтвердили. А вдома у фігурантки знайшли й відповідні акти. Вона сама заявила слідчим, що «просто хотіла покращити свій матеріальний стан». Жінці повідомили про підозру за двома статтями – крадіжка та наруга над тілом воїна. Вона може провести за ґратами до восьми років.
Читайте також: Зґвалтував у машині дитину: чоловіка на Харківщині «посадили» на 15 років
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: медсестра, морг, СИЗО, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Кричущий злочин у морзі в Чугуєві: медсестра може вийти з СІЗО під заставу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 14:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 серпня суд обрав запобіжний захід молодшій медсестрі моргу в місті Чугуїв на Харківщині, яка, за даними слідства, обкрадала тіла загиблих воїнів.".