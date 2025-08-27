Live
  • Ср 27.08.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.27

Кричущий злочин у морзі в Чугуєві: медсестра може вийти з СІЗО під заставу

Суспільство 14:25   27.08.2025
Вікторія Яковенко
Кричущий злочин у морзі в Чугуєві: медсестра може вийти з СІЗО під заставу Фото: Харківська обласна прокуратура

27 серпня суд обрав запобіжний захід молодшій медсестрі моргу в місті Чугуїв на Харківщині, яка, за даними слідства, обкрадала тіла загиблих воїнів.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: жінку відправили у СІЗО з можливістю внесення застави в розмірі 90 840 гривень.

Нагадаємо, молодшу медсестру підозрюють у тому, що вона знімала прикраси з тіл загиблих українських воїнів. Зникали обручки, золоті ланцюжки, годинники. До правоохоронців почали звертатися вдови та матері загиблих військових. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що розслідувати справу почали після звернення дружини полеглого захисника. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов розповів: одразу перевірили всіх співробітників моргу – так і вийшли на молодшу медсестру.  Вона, за даними слідства, здала до різних ломбардів більш як сотню ювелірних виробів, а також – мобільні телефони. Деякі кільця жінка навіть зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. У ломбардах факти вже підтвердили. А вдома у фігурантки знайшли й відповідні акти. Вона сама заявила слідчим, що «просто хотіла покращити свій матеріальний стан». Жінці повідомили про підозру за двома статтями – крадіжка та наруга над тілом воїна. Вона може провести за ґратами до восьми років.

Читайте також: Зґвалтував у машині дитину: чоловіка на Харківщині «посадили» на 15 років

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Який вигляд зараз має вокзал у Лозовій, що зруйнували дрони РФ (відео)
Який вигляд зараз має вокзал у Лозовій, що зруйнували дрони РФ (відео)
27.08.2025, 15:06
Кричущий злочин у морзі в Чугуєві: медсестра може вийти з СІЗО під заставу
Кричущий злочин у морзі в Чугуєві: медсестра може вийти з СІЗО під заставу
27.08.2025, 14:25
Чи встигають відкрити 3 підземні школи в Харкові до 1 вересня – дані мерії
Чи встигають відкрити 3 підземні школи в Харкові до 1 вересня – дані мерії
27.08.2025, 14:05
Зґвалтував у машині дитину: чоловіка на Харківщині «посадили» на 15 років
Зґвалтував у машині дитину: чоловіка на Харківщині «посадили» на 15 років
27.08.2025, 13:43
Запаси на зиму: в Харкові подорожчали морква і цибуля, що з цінами на картоплю
Запаси на зиму: в Харкові подорожчали морква і цибуля, що з цінами на картоплю
27.08.2025, 12:34
Синєгубов зустрівся з військовими на Куп’янщині: про що говорили (фото)
Синєгубов зустрівся з військовими на Куп’янщині: про що говорили (фото)
27.08.2025, 13:12

Новини за темою:

17:45
Дефіцит лікарів: яких фахівців не вистачає в Харкові та області
14:09
Удар по Боровій 12 вересня: у лікарні загинула жінка, її донька стала сиротою
09:30
У Харкові медсестру судитимуть за оформлення фіктивної інвалідності
15:30
Робила «інвалідами» за 200 тис. грн: медсестру в Харкові піймали «на гарячому»
19:16
102-річна харків’янка втекла від РФ до Німеччини і ліпить вареники задля ЗСУ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Кричущий злочин у морзі в Чугуєві: медсестра може вийти з СІЗО під заставу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 14:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 серпня суд обрав запобіжний захід молодшій медсестрі моргу в місті Чугуїв на Харківщині, яка, за даними слідства, обкрадала тіла загиблих воїнів.".