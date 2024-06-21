У Харкові медсестру судитимуть за оформлення фіктивної інвалідності

Харківська обласна прокуратура повідомила, що відправила до суду справу 40-річної медсестри, яку затримали у квітні 2024 року у Харкові.

“За даними слідства, медсестра однієї з установ у Полтавській області підшукувала людей та “допомагала” їм в оформленні фейкової інвалідності. Фігурантка розв’язувала питання про безперешкодне узгодження документів щодо медичного обстеження і стаціонарного лікування без їх фактичного проходження та перебування. Надалі це б дозволило оформити інвалідність, отримувати гроші та інші “привілеї”. За таку “послугу” медсестра ставила суму 200 тис. гривень“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У Харкові жінку затримали під час отримання 185 тисяч гривень від “клієнтки”, якій вона, за версією звинувачення, допомагала оформити інвалідність другої групи. Це була друга частина суми, “аванс” у розміні 15 тисяч гривень “клієнти” платили медсестрі одразу – для початку оформлення документів. Наразі встановлюють усіх клієнтів, а також – чи не було серед них чоловіків призовного віку.

“Встановлюються інші фігуранти зазначеного кримінального провадження. Слідство триває”, – зазначили прокурори.

Судитимуть жінку у Жовтневому райсуді Харкова. Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією.