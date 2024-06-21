У Харкові медсестру судитимуть за оформлення фіктивної інвалідності
Харківська обласна прокуратура повідомила, що відправила до суду справу 40-річної медсестри, яку затримали у квітні 2024 року у Харкові.
“За даними слідства, медсестра однієї з установ у Полтавській області підшукувала людей та “допомагала” їм в оформленні фейкової інвалідності. Фігурантка розв’язувала питання про безперешкодне узгодження документів щодо медичного обстеження і стаціонарного лікування без їх фактичного проходження та перебування. Надалі це б дозволило оформити інвалідність, отримувати гроші та інші “привілеї”. За таку “послугу” медсестра ставила суму 200 тис. гривень“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
У Харкові жінку затримали під час отримання 185 тисяч гривень від “клієнтки”, якій вона, за версією звинувачення, допомагала оформити інвалідність другої групи. Це була друга частина суми, “аванс” у розміні 15 тисяч гривень “клієнти” платили медсестрі одразу – для початку оформлення документів. Наразі встановлюють усіх клієнтів, а також – чи не було серед них чоловіків призовного віку.
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“Встановлюються інші фігуранти зазначеного кримінального провадження. Слідство триває”, – зазначили прокурори.
Судитимуть жінку у Жовтневому райсуді Харкова. Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: инвалидность, медсестра, новини Харкова, прокуратура, суд;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 09:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що відправила до суду справу 40-річної медсестри, яку затримали у квітні 2024 року у Харкові".