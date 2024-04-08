Робила «інвалідами» за 200 тис. грн: медсестру в Харкові піймали «на гарячому»
40-річна медсестра лікарні з Полтавської області підшукувала людей та «допомогала» їм в оформленні фейкової інвалідності.
«Фігурантка вирішувала питання про безперешкодне узгодження документів щодо медичного обстеження і стаціонарного лікування без їх фактичного проходження та перебування. В подальшому це б дозволило оформити інвалідність та отримувати гроші та інші пільги від держави», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Така «послуга» коштувала 200 тисяч гривень. Підозрювана обирала з «клієнтами» тактику систематичних дзвінків та повідомлень з вимаганням грошей. За «схемою» люди спочатку передавали «аванс» у розмірі 15 тисяч гривень, зазначили у прокуратурі.
Правоохоронці затримали медсестру «на гарячому», коли вона отримувала 185 тисяч гривень у Харкові від «клієнтки». Їй фігурантка намагалася оформити інвалідності 2-ої групи.
Наразі медсестра у СІЗО. Їй інкримінують ч. 3 ст. 369-2 ККУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: инвалидность, медсестра, оформляла, прокуратура, СИЗО, Харків;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річна медсестра лікарні з Полтавської області підшукувала людей та «допомогала» їм в оформленні фейкової інвалідності.".