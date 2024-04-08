Робила «інвалідами» за 200 тис. грн: медсестру в Харкові піймали «на гарячому»

40-річна медсестра лікарні з Полтавської області підшукувала людей та «допомогала» їм в оформленні фейкової інвалідності.

«Фігурантка вирішувала питання про безперешкодне узгодження документів щодо медичного обстеження і стаціонарного лікування без їх фактичного проходження та перебування. В подальшому це б дозволило оформити інвалідність та отримувати гроші та інші пільги від держави», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Така «послуга» коштувала 200 тисяч гривень. Підозрювана обирала з «клієнтами» тактику систематичних дзвінків та повідомлень з вимаганням грошей. За «схемою» люди спочатку передавали «аванс» у розмірі 15 тисяч гривень, зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали медсестру «на гарячому», коли вона отримувала 185 тисяч гривень у Харкові від «клієнтки». Їй фігурантка намагалася оформити інвалідності 2-ої групи.

Наразі медсестра у СІЗО. Їй інкримінують ч. 3 ст. 369-2 ККУ.