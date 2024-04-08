Делала «инвалидами» за 200 тыс. грн: медсестру в Харькове поймали «на горячем»

40-летняя медсестра больницы из Полтавской области подыскивала людей и помогала им в оформлении фейковой инвалидности.

«Фигурантка решала вопрос о беспрепятственном согласовании документов по медицинскому обследованию и стационарному лечению без их фактического прохождения и пребывания. В дальнейшем это позволило бы оформить инвалидность и получать деньги и другие льготы от государства», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Такая «услуга» стоила 200 тысяч гривен. Подозреваемая выбирала с клиентами тактику систематических звонков и сообщений с вымоганием денег. По схеме люди сначала передавали «аванс» в размере 15 тысяч гривен, отметили в прокуратуре.

Правоохранители задержали медсестру «на горячем», когда она получала 185 тысяч гривен в Харькове от «клиентки». Ей фигурантка пыталась оформить инвалидность 2-й группы.

Сейчас медсестра находится в СИЗО. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 369-2 УКУ.