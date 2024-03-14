Помогала делать уклонистов «инвалидами» за $4 тысячи: задержали харьковчанку
В Харькове задержали 43-летнюю женщину, которая за 4000 тысяч долларов «решала вопрос» об оформлении фейковой инвалидности военнообязанным.
По данным Харьковской областной прокуратуры, схему помощи уклонистам женщина разработала в 2023 году.
«За деньги она организовала процесс оформления фальсифицированной документации в медицинских учреждениях Харьковской области. За 4000 долларов подозреваемая договаривалась с больницами о том, чтобы «клиентов» записывали на стационарное лечение в медицинское учреждение. В дальнейшем мужчинам оформляли «группу инвалидности» под ключ», — отметили правоохранители.
После «помощи» злоумышленницы мужчины призывного возраста могли уклониться от мобилизации или уехать за границу.
Женщину задержали 13 марта во время передачи документов «клиенту». Ей сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Фигурантке грозит от 3 до 8 лет тюрьмы, добавили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: задержали, инвалиды, полиция, прокуратура, уклонисты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 15:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 43-летнюю женщину, которая за 4000 тысяч долларов «решала вопрос» об оформлении фейковой инвалидности военнообязанным.".