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Оформляла фейковую инвалидность: попалась замдиректора больницы на Харьковщине

Общество 12:43   06.03.2024
Виктория Яковенко
Оформляла фейковую инвалидность: попалась замдиректора больницы на Харьковщине Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили в одной из центральных районных больниц Харьковщины 44-летнюю заместительницу директора по экспертизе временной нетрудоспособности, которая подделывала официальные медицинские документы.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, женщина возглавляла врачебно-консультативную комиссию в этом медучреждении, вносила недостоверные данные в официальную медицинскую документацию о состоянии здоровья пациентов.

«В марте прошлого года злоумышленница внесла вымышленные результаты якобы проведенного осмотра мужчины в официальный документ – «Направление на медико-социально-экспертную комиссию (МСЭК)». При этом чиновница достоверно знала, что «больной» вообще не проходил никакого медицинского осмотра в этой больнице. В дальнейшем этот поддельный документ стал основанием для выдачи мужчине «Областным центром медико-социальной экспертизы» справки об установлении ему ІІ группы инвалидности», — отметили в СБУ.

Установлено, что фигурантка действовала в сговоре с сотрудницей «Областного центра медико-социальной экспертизы», которую задержали в мае прошлого года.

Заместительнице директора районной больницы сообщили о подозрении по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Ей грозит до трех лет тюрьмы, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 12:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в одной из центральных районных больниц Харьковщины 44-летнюю заместительницу директора по экспертизе временной нетрудоспособности, которая подделывала официальные медицинские документы.".