Оформлювала фейкову інвалідність: на Харківщині викрили керівницю лікарні

Правоохоронці викрили в одній з центральних районних лікарень Харківщини 44-річну заступницю директора з експертизи тимчасової непрацездатності, яка підробляла офіційні медичні документи.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, жінка очолювала лікарсько-консультативну комісію у цьому медзакладі, вносила недостовірні дані до офіційної медичної документації щодо стану здоров’я пацієнтів.

«У березні минулого року зловмисниця внесла вигадані результати нібито проведеного огляду чоловіка до офіційного документу – «Направлення на медико-соціальну-експертну комісію (МСЕК)». При цьому посадовиця достовірно знала, що «хворий» взагалі не проходив жодного медичного огляду у цій лікарні. Надалі цей підроблений документ став підставою для видачі чоловіку «Обласним центром медико-соціальної експертизи» довідки про встановлення йому ІІ-ї групи інвалідності», – зазначили в СБУ.

Встановлено, що фігурантка діяла у змові зі співробітницею «Обласного центру медико-соціальної експертизи», яку затримали у травні минулого року.

Заступниці директора районної лікарні повідомили про підозру за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ), додали в Харківській обласній прокуратурі.

Їй загрожує до 3 років тюрми, уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.