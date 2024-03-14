Допомагала робити ухилянтів «інвалідами» за $4 тисячі: затримали харків’янку
У Харкові затримали 43-річну жінку, яка за 4000 тисячі доларів «вирішувала питання» про оформлення фейкової інвалідності військовозобовʼязаним.
За даними Харківської обласної прокуратури, схему «допомоги» ухилянтам жінка розробила у 2023 році.
«За гроші вона організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини. За 4000 доларів підозрювана домовлялась з лікарнями про те, щоб «клієнтів» записували на стаціонарне лікування до медичного закладу. У подальшому чоловікам оформлювали «групу інвалідності» під ключ», – зазначили правоохоронці.
Після «допомоги» зловмисниці чоловіки призовного віку могли ухилитись від мобілізації або виїхати за кордон.
Жінку затримали 13 березня під час передачі документів «клієнту». Їй повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Фігурантці загрожує від 3 до 8 років тюрми, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 15:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 43-річну жінку, яка за 4000 тисячі доларів «вирішувала питання» про оформлення фейкової інвалідності військовозобовʼязаним.".