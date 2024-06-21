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В Харькове медсестру будут судить за оформление фиктивной инвалидности

Общество 09:30   21.06.2024
Оксана Горун
В Харькове медсестру будут судить за оформление фиктивной инвалидности Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура сообщила, что отправила в суд дело 40-летней медсестры, которую задержали в апреле 2024 года в Харькове.

«По данным следствия, медсестра одного из учреждений в Полтавской области подыскивала людей и помогала им в оформлении фейковой инвалидности. Фигурантка решала вопрос о беспрепятственном согласовании документов по медицинскому обследованию и стационарному лечению без их фактического прохождения. В дальнейшем это позволило бы оформить инвалидность, получать деньги и другие «привилегии». За такую ​​услугу медсестра ставила сумму 200 тыс. гривен», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове женщину задержали при получении 185 тысяч гривен от «клиентки», которая она, по версии обвинения, помогала оформить инвалидность второй группы. Это была вторая часть суммы, «аванс» в размене 15 тысяч гривен «клиенты» платили медсестре сразу — для начала оформления документов. Сейчас устанавливают всех клиентов, а также — не было ли среди них мужчин призывного возраста.

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«Устанавливаются другие фигуранты указанного уголовного производства. Следствие продолжается», — отметили прокуроры.

Судить женщину будут в Октябрьском райсуде Харькова. Ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 09:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что отправила в суд дело 40-летней медсестры, которую задержали в апреле 2024 года в Харькове".