В Харькове медсестру будут судить за оформление фиктивной инвалидности

Харьковская областная прокуратура сообщила, что отправила в суд дело 40-летней медсестры, которую задержали в апреле 2024 года в Харькове.

«По данным следствия, медсестра одного из учреждений в Полтавской области подыскивала людей и помогала им в оформлении фейковой инвалидности. Фигурантка решала вопрос о беспрепятственном согласовании документов по медицинскому обследованию и стационарному лечению без их фактического прохождения. В дальнейшем это позволило бы оформить инвалидность, получать деньги и другие «привилегии». За такую ​​услугу медсестра ставила сумму 200 тыс. гривен», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В Харькове женщину задержали при получении 185 тысяч гривен от «клиентки», которая она, по версии обвинения, помогала оформить инвалидность второй группы. Это была вторая часть суммы, «аванс» в размене 15 тысяч гривен «клиенты» платили медсестре сразу — для начала оформления документов. Сейчас устанавливают всех клиентов, а также — не было ли среди них мужчин призывного возраста.

«Устанавливаются другие фигуранты указанного уголовного производства. Следствие продолжается», — отметили прокуроры.

Судить женщину будут в Октябрьском райсуде Харькова. Ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией.