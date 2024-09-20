Удар по Боровій 12 вересня: у лікарні загинула жінка, її донька стала сиротою
У лікарні померла Світлана Байчикова 1974 року народження, яка отримала важкі поранення під час російського обстрілу селища Борова на Харківщині 12 вересня.
Про це повідомили у Борівській селищній раді. Зазначається, що лікарі кілька днів боролися за її життя. Однак серце Світлани перестало битися 19 вересня.
Жінка працювала медичною сестрою у Борівській центральній лікарні. Молода, енергійна та життєрадісна – так про Світлану згадують колеги.
У загиблої залишилися донька, яка стала сиротою, та літні батьки, додали у селищній раді.
Як раніше інформували в облпрокуратурі, близько 12:40 12 вересня військові РФ обстріляли селище Борова, за попередніми даними – з РСЗВ «Торнадо-С». Внаслідок першого масованого удару загорілися житлові будинки. Коли рятувальники прибули на місце гасити пожежу, російська армія завдала повторного удару. Внаслідок цих атак загинули 76-річний, 56-річний чоловіки та 55-річна жінка. Зазнали поранень дев’ятеро людей, серед них троє рятувальників.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Борова, дочь, медсестра, обстріл, погибла, сирота, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар по Боровій 12 вересня: у лікарні загинула жінка, її донька стала сиротою»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 14:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарні померла Світлана Байчикова 1974 року народження, яка отримала важкі поранення під час російського обстрілу селища Борова на Харківщині 12 вересня.".