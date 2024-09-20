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Удар по Боровій 12 вересня: у лікарні загинула жінка, її донька стала сиротою

Суспільство 14:09   20.09.2024
Вікторія Яковенко
Удар по Боровій 12 вересня: у лікарні загинула жінка, її донька стала сиротою Фото: Борівська селищна рада

У лікарні померла Світлана Байчикова 1974 року народження, яка отримала важкі поранення під час російського обстрілу селища Борова на Харківщині 12 вересня.

Про це повідомили у Борівській селищній раді. Зазначається, що лікарі кілька днів боролися за її життя. Однак серце Світлани перестало битися 19 вересня.

Жінка працювала медичною сестрою у Борівській центральній лікарні. Молода, енергійна та життєрадісна – так про Світлану згадують колеги.

У загиблої залишилися донька, яка стала сиротою, та літні батьки, додали у селищній раді.

Як раніше інформували в облпрокуратурі, близько 12:40 12 вересня військові РФ обстріляли селище Борова, за попередніми даними – з РСЗВ «Торнадо-С». Внаслідок першого масованого удару загорілися житлові будинки. Коли рятувальники прибули на місце гасити пожежу, російська армія завдала повторного удару. Внаслідок цих атак загинули 76-річний, 56-річний чоловіки та 55-річна жінка. Зазнали поранень дев’ятеро людей, серед них троє рятувальників.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 14:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарні померла Світлана Байчикова 1974 року народження, яка отримала важкі поранення під час російського обстрілу селища Борова на Харківщині 12 вересня.".