Удар по Боровій 12 вересня: у лікарні загинула жінка, її донька стала сиротою

У лікарні померла Світлана Байчикова 1974 року народження, яка отримала важкі поранення під час російського обстрілу селища Борова на Харківщині 12 вересня.

Про це повідомили у Борівській селищній раді. Зазначається, що лікарі кілька днів боролися за її життя. Однак серце Світлани перестало битися 19 вересня.

Жінка працювала медичною сестрою у Борівській центральній лікарні. Молода, енергійна та життєрадісна – так про Світлану згадують колеги.

У загиблої залишилися донька, яка стала сиротою, та літні батьки, додали у селищній раді.

Як раніше інформували в облпрокуратурі, близько 12:40 12 вересня військові РФ обстріляли селище Борова, за попередніми даними – з РСЗВ «Торнадо-С». Внаслідок першого масованого удару загорілися житлові будинки. Коли рятувальники прибули на місце гасити пожежу, російська армія завдала повторного удару. Внаслідок цих атак загинули 76-річний, 56-річний чоловіки та 55-річна жінка. Зазнали поранень дев’ятеро людей, серед них троє рятувальників.