Удар по Боровой 12 сентября: в больнице погибла женщина, ее дочь стала сиротой
В больнице погибла Светлана Байчикова 1974 года рождения, получившая тяжелые ранения во время российского обстрела поселка Боровая на Харьковщине 12 сентября.
Об этом сообщили в Боровском поселковом совете. Отмечается, что врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Однако сердце Светланы перестало биться 19 сентября.
Женщина работала медицинской сестрой в Боровской центральной больнице. Молодая, энергичная и жизнерадостная – так о Светлане вспоминают коллеги.
У погибшей остались дочь, ставшая сиротой, и пожилые родители, добавили в поселковом совете.
Как ранее информировали в облпрокуратуре, около 12:40 12 сентября военные РФ обстреляли поселок Боровая, по предварительным данным — из РСЗО «Торнадо-С». В результате первого массированного удара загорелись жилые дома. Когда спасатели прибыли на место тушить пожар, российская армия нанесла повторный удар. В результате этих атак погибли 76-летний, 56-летний мужчины и 55-летняя женщина. Получили ранения девять человек, среди них трое спасателей.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Борова, Боровая, дочь, медсестра, обстрел, погибла, сирота, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удар по Боровой 12 сентября: в больнице погибла женщина, ее дочь стала сиротой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 14:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В больнице погибла Светлана Байчикова 1974 года рождения, получившая тяжелые ранения во время российского обстрела поселка Боровая на Харьковщине 12 сентября.".