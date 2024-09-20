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Удар по Боровой 12 сентября: в больнице погибла женщина, ее дочь стала сиротой

Общество 14:09   20.09.2024
Виктория Яковенко
Удар по Боровой 12 сентября: в больнице погибла женщина, ее дочь стала сиротой Фото: Боровской поселковый совет

В больнице погибла Светлана Байчикова 1974 года рождения, получившая тяжелые ранения во время российского обстрела поселка Боровая на Харьковщине 12 сентября.

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете. Отмечается, что врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Однако сердце Светланы перестало биться 19 сентября.

Женщина работала медицинской сестрой в Боровской центральной больнице. Молодая, энергичная и жизнерадостная – так о Светлане вспоминают коллеги.

У погибшей остались дочь, ставшая сиротой, и пожилые родители, добавили в поселковом совете.

Как ранее информировали в облпрокуратуре, около 12:40 12 сентября военные РФ обстреляли поселок Боровая, по предварительным данным — из РСЗО «Торнадо-С». В результате первого массированного удара загорелись жилые дома. Когда спасатели прибыли на место тушить пожар, российская армия нанесла повторный удар. В результате этих атак погибли 76-летний, 56-летний мужчины и 55-летняя женщина. Получили ранения девять человек, среди них трое спасателей.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 14:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В больнице погибла Светлана Байчикова 1974 года рождения, получившая тяжелые ранения во время российского обстрела поселка Боровая на Харьковщине 12 сентября.".