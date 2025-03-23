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Дефіцит лікарів: яких фахівців не вистачає в Харкові та області

Суспільство 17:45   23.03.2025
Оксана Якушко
Оксана Горун
Дефіцит лікарів: яких фахівців не вистачає в Харкові та області Фото: PxHere

МГ “Об’єктив” отримала відповіді на офіційні запити, надіслані до Харківської міськради та ХОВА, щодо нестачі лікарів та медсестер у регіоні.

За інформацією мерії, у комунальних лікарнях та поліклініках Харкова на лютий 2025 року не вистачало 1027 лікарів та 1361 медсестер і фельдшерів, щоб повністю укомплектувати штат. Найбільш зажадані: фахівці з лікувальної фізкультури, медицини невідкладних станів, функціональної діагностики, а також алергологи, ендоскопісти, психотерапевти, ревматологи, хірурги-проктологи

Проблему дефіциту частково вирішують, працевлаштовуючи переселенців і студентів. Так, у міських лікарнях на початок 2025 року працевлаштували 108 лікарів і 245 медсестер із категорії ВПО. Також за сумісництвом працюють 47 студентів Харківського національного медичного університету та дев’ять студентів медичних коледжів.

У Харківській області, за даними за 2024 рік, у комунальних медичних закладах працювало 7300 лікарів. При цьому штатних посад у лікарнях Харківщини – 10,4 тисячі, а отже, укомплектовано зараз 69% вакансій. Такі дані навів у відповіді за запит МГ “Об’єктив” Департамент охорони здоров’я ХОВА. Найбільш необхідні в області: медичні психологи (нестача становить 11%); дитячі онкологи (33%); лікарі трансфізіології (35%); лікарі медицини невідкладних станів (41%); діагности (43%); лікарі-реабілітологи (54%); фахівці серцево-судинної хірургії (54%).

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Бракує в Харківській області також медсестер. Наразі в лікувальних закладах регіону працюють 12,5 тис. медсестер, фельдшерів і акушерок – укомплектовано лише 74% цих посад. Загалом Харківщина потребує 16,8 тисячі цих фахівців і вільними залишаються 2,9 тисячі вакансій.

Автор: Оксана Якушко, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 17:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” отримала відповіді на офіційні запити, надіслані до Харківської міськради та ХОВА, щодо нестачі лікарів та медсестер у регіоні".