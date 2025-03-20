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Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 18 до 35 тисяч гривень

Суспільство 13:36   20.03.2025
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 18 до 35 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 20 березня у Харківській області актуальні 2505 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія начальника відділу стандартизації із зарплатою 35 тисяч гривень. Заступник директора матиме 34900, а інженер-електронік – 30 тисяч.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів зароблятиме 26500, машиніст укладача асфальтобетону – 25400, судовий експерт – 25 тисяч, друкар трафаретного друкування – 20 тисяч, зварник – 19900, обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою – 19 тисяч, а оператор пакетоформувальних машин – 18 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 13:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 20 березня у Харківській області актуальні 2505 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".