Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 35 тысяч гривен

По состоянию на 20 марта в Харьковской области актуальны 2505 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия начальника отдела стандартизации с зарплатой в 35 тысяч гривен. Заместитель директора будет иметь 34900, а инженер-электроник – 30 тысяч.

Слесарь по ремонту колесных транспортных средств будет зарабатывать 26500, машинист укладчика асфальтобетона – 25400, судебный эксперт – 25 тысяч, печатник трафаретной печати – 20 тысяч, сварщик – 19900, опрессовщик кабелей и проводов пластиками и резиной – 19 тысяч, а оператор пакетоформовочных машин – 18 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.