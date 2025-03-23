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Дефицит врачей: каких специалистов не хватает в Харькове и области

Общество 17:45   23.03.2025
Оксана Якушко
Оксана Горун
Дефицит врачей: каких специалистов не хватает в Харькове и области Фото: PxHere

МГ «Объектив» получила ответы на официальные запросы, направленные в Харьковский горсовет и ХОВА, о нехватке врачей и медсестер в регионе.

По информации мэрии, в коммунальных больницах и поликлиниках Харькова на февраль 2025 года не хватало 1027 врачей и 1361 медсестер и фельдшеров, чтобы полностью укомплектовать штат. Наиболее востребованы: специалисты по лечебной физкультуре, медицине неотложных состояний, функциональной диагностике, а также аллергологи, эндоскописты, психотерапевты, ревматологи, хирурги-проктологи.

Проблему дефицита частично решают, трудоустраивая переселенцев и студентов. Так, в городских больницах на начало 2025 года трудоустроили 108 врачей и 245 медсестер из категории ВПЛ. Также по совместительству работают 47 студентов Харьковского национальног медицинского университета и девять студентов медицинских колледжей.

В Харьковской области, по данным за 2024 год, в коммунальных медицинских заведениях работали 7300 врачей. При этом штатных должностей в больницах Харьковщины – 10,4 тысячи, а значит, укомплектовано сейчас 69% вакансий. Такие данные привел в ответе за запрос МГ «Объектив» Департамент здравоохранения ХОВА. Наиболее востребованы в области: медицинские психологи (недостаток составляет 11%); детские онкологи (33%); врачи трансфизиологии (35%); врачи медицины неотложных состояний (41%); диагносты (43%); врачи-реабилитологи (54%); специалисты сердечно-сосудистой хирургии (54%).

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Не хватает в Харьковской области и медсестер. Сейчас в лечебных учреждениях региона работают 12,5 тыс. медсестер, фельдшеров и акушерок – укомплектовано только 74% этих должностей. В целом Харьковщина нуждается в 16,8 тысячи этих специалистов и свободными остаются 2,9 тысячи вакансий.

Автор: Оксана Якушко, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 17:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» получила ответы на официальные запросы, направленные в Харьковский горсовет и ХОВА, о нехватке врачей и медсестер в регионе".