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Первое заседание по «Гиганту»: адвокат застройщика просил закрыть дело

Общество 12:14   26.06.2025
Елена Нагорная
Николь Костенко-Лагутина
Первое заседание по «Гиганту»: адвокат застройщика просил закрыть дело

Сегодня, 26 июня, в Харькове состоялась первое заседание по делу о строительстве возле спорткомплекса НТУ «ХПИ» «Гигант», являющегося памятником архитектуры. Подготовительное заседание провели в Киевском райсуде. 

Адвокат ответчика – застройщика Анжелы Андрян, – требовал закрыть производство, рассказал МГ «Объектив» член ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин. Сама же женщина на заседание не явилась.

«Потому что они считают, что это административное производство, и оно не должно рассматриваться там, где рассматривается, – в Киевском райсуде», – объяснил Лисичкин.

Прокуратура в свою очередь требует от застройщика привести участок к градостроительным нормам.

«Чтобы не было нарушения градостроительных норм и так далее. Там же памятник архитектуры», – напомнил Лисичкин.

Ранее, по решению суда, строительство возле общежития остановили. Также Лисичкин сообщил, что совместно с изданием «ЛЮК» Харьковский антикоррупционный центр подал ходатайство с просьбой быть третьей стороной в деле.

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Все озвученные на заседании иски судья еще будет рассматривать, решений по ним пока что нет.

Следующий суд состоится 30 июня.

Напомним, строительство якобы двухэтажного ресторана возле памятника архитектуры — общежития НТУ «ХПИ» «Гигант» возобновилось в январе 2025 года. Ректор вуза Евгений Сокол 31 января обратился в Киевскую окружную прокуратуру  Харькова с просьбой провести проверку правомерности строительства в охранной зоне памятника архитектуры. В своем письме Сокол подчеркнул: постройку возводят всего в полутора метрах от здания общежития. В итоге все комнаты, которые выходят окнами на это сооружение, останутся без дневного света и доступа воздуха. Департамент культуры и туризма ХОВА подтвердил, что «Гигант» — памятник архитектуры местного значения. Чиновники выезжали на место и составили акт о нарушениях. Они подчеркнули, что работы не согласовали с департаментом, как это положено по закону. К процессу подключилась Харьковская областная прокуратура, которая сообщила, что проводит проверку законности строительства. Заместитель мэра Харькова Сергей Кузьмин отметил, что в 2023 году, как только строительство началось, его удалось остановить. Получить доступ к проектной документации мэрия не может, потому что во время военного положения действует мораторий на проверки. Кузьмин пояснял, что последний раз на сессии горсовета вопрос о земельном участке, на котором сейчас возобновили строительство, рассматривали еще в 2010 году. Именно тогда эта земля перешла в частную собственность.

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Автор: Елена Нагорная, Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 12:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 26 июня, в Харькове состоялась первое заседание по делу о строительстве возле спорткомплекса НТУ «ХПИ» «Гигант», являющегося памятником архитектуры. ".