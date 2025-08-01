Скандальная стройка возле «Гиганта» в Харькове: общественность — в деле
ОО «Харьковский антикоррупционный центр» и медиа «Люк» будут третьей стороной в деле о строительстве ресторана почти вплотную к памятнику архитектуры – общежитию НТУ «ХПИ» «Гигант» в Харькове.
Такое решение приняла судья Киевского райсуда Тамара Юрлагина, сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.
Как ранее объяснял МГ «Объектив» юрист ХАЦ Владимир Рысенко, это даст организациям возможность подавать иски и высказывать мнение в процессе, добиваясь сноса сооружения.
Напомним, общежитие харьковского Политеха «Гигант» является памятником архитектуры в стиле конструктивизма, поэтому имеет охранную зону. Ректор ХПИ Евгений Сокол в январе 2025 года пожаловался на строительство ресторана в полутора метрах от общежития в прокуратуру, 8 февраля был первый протест. Департамент культуры и туризма ХОВА выдал предписание с требованием прекратить работы, но здание выросло. И еще один протест был 23 марта. Наконец в мае с иском «о восстановлении территории памятника путем перестройки объекта строительства и сноса самовольно построенного забора» в Киевский райсуд пошла прокуратура. Следствие установило, что в 2019 году физическое лицо приобрело участок возле общежития с двумя одноэтажными кафе и в 2021-м начало реконструкцию без необходимых разрешений Минкульта и департамента культуры и туризма ХОВА. 26 июня дело начал рассматривать суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, общежитие "Гигант", суд, харьковский антикоррупционный центр;
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОО «Харьковский антикоррупционный центр» и медиа «Люк» будут третьей стороной в деле о строительстве ресторана почти вплотную к общежитию НТУ «ХПИ» «Гигант» в Харькове.".