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Будівництво ресторану біля «Гіганта» в Харкові: громадськість – у справі

Суспільство 19:08   01.08.2025
Олена Нагорна
Будівництво ресторану біля «Гіганта» в Харкові: громадськість – у справі

ГО «Харківський антикорупційний центр» та медіа «Люк» будуть третьою стороною у справі про будівництво ресторану майже впритул до пам’ятки архітектури – гуртожитку НТУ «ХПІ» «Гігант» у Харкові.

Таке рішення ухвалила суддя Київського райсуду Тамара Юрлагіна, повідомили у Харківському антикорупційному центрі.

Як раніше пояснював МГ «Об’єктив» юрист ХАЦ Володимир Рисенко, це дасть організаціям можливість подавати позови та висловлювати думку у процесі, домагаючись знесення споруди.

Нагадаємо, гуртожиток харківського Політеху «Гігант» є пам’яткою архітектури у стилі конструктивізму, тому має охоронну зону. Ректор ХПІ Євген Сокол у січні 2025 року поскаржився на будівництво ресторану за півтора метра від гуртожитку до прокуратури. 8 лютого був перший протест. Департамент культури та туризму ХОВА видав припис з вимогою припинити роботи, але будівля зросла. І ще один протест був 23 березня. Нарешті у травні  з позовом “про відновлення території пам’ятки шляхом перебудови об’єкта будівництва та знесення самочинно збудованого паркану” до Київського райсуду пішла прокуратура. Слідство встановило, що у 2019 році фізична особа придбала ділянку біля гуртожитку з двома одноповерховими кафе та у 2021-му розпочала реконструкцію без необхідних дозволів Мінкульту та департаменту культури та туризму ХОВА. 26 червня справу почав розглядати суд.

Читайте також: Будівництво «по беспределу»: рестораном перед Гігантом у Харкові зайнявся суд

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Будівництво ресторану біля «Гіганта» в Харкові: громадськість – у справі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 19:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГО «Харківський антикорупційний центр» та медіа «Люк» будуть третьою стороною у справі про будівництво ресторану майже впритул до гуртожитку НТУ «ХПІ» «Гігант» у Харкові.".