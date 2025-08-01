Будівництво ресторану біля «Гіганта» в Харкові: громадськість – у справі
ГО «Харківський антикорупційний центр» та медіа «Люк» будуть третьою стороною у справі про будівництво ресторану майже впритул до пам’ятки архітектури – гуртожитку НТУ «ХПІ» «Гігант» у Харкові.
Таке рішення ухвалила суддя Київського райсуду Тамара Юрлагіна, повідомили у Харківському антикорупційному центрі.
Як раніше пояснював МГ «Об’єктив» юрист ХАЦ Володимир Рисенко, це дасть організаціям можливість подавати позови та висловлювати думку у процесі, домагаючись знесення споруди.
Нагадаємо, гуртожиток харківського Політеху «Гігант» є пам’яткою архітектури у стилі конструктивізму, тому має охоронну зону. Ректор ХПІ Євген Сокол у січні 2025 року поскаржився на будівництво ресторану за півтора метра від гуртожитку до прокуратури. 8 лютого був перший протест. Департамент культури та туризму ХОВА видав припис з вимогою припинити роботи, але будівля зросла. І ще один протест був 23 березня. Нарешті у травні з позовом “про відновлення території пам’ятки шляхом перебудови об’єкта будівництва та знесення самочинно збудованого паркану” до Київського райсуду пішла прокуратура. Слідство встановило, що у 2019 році фізична особа придбала ділянку біля гуртожитку з двома одноповерховими кафе та у 2021-му розпочала реконструкцію без необхідних дозволів Мінкульту та департаменту культури та туризму ХОВА. 26 червня справу почав розглядати суд.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 19:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГО «Харківський антикорупційний центр» та медіа «Люк» будуть третьою стороною у справі про будівництво ресторану майже впритул до гуртожитку НТУ «ХПІ» «Гігант» у Харкові.".