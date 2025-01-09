Нарушение языкового закона: Харьковская область заняла третье место

В 2024 году на адрес уполномоченного по защите государственного языка поступило 2314 обращений о нарушении языкового закона, из них 191 — с Харьковщины.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. По его данным, по сравнению с 2023 годом украинцы обращались чуть меньше.

«Это – не о снижении внимания граждан к языковым правам, а о постепенном улучшении языковой ситуации в Украине. Ввиду выявленных фактов нарушений в сфере интернета, обслуживании и вывесках, количество наложенных на нарушителей санкций растет», — отметил языковой омбудсмен.

Кремень отметил, что больше всего жалоб о нарушении языкового закона зарегистрировали в столице – 902 обращения, на втором месте Одесская область – там 429, Харьковщина – на третьем.

Наибольшее количество нарушений касалось: отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов – 671, обслуживания – 367, языка наружной рекламы и вывесок – 325, сферы образования – 165, информации о товарах и услугах – 131, сферы здравоохранения – 109 , сферы медиа – 91.

Жаловались граждане и на депутатов местных советов и должностных лиц местного самоуправления: за прошлый год было 72 таких обращения, добавил Кремень.