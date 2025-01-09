Live
  • Чт 09.01.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 42.24
  • EUR 43.43

Нарушение языкового закона: Харьковская область заняла третье место

Общество 16:21   09.01.2025
Виктория Яковенко
Нарушение языкового закона: Харьковская область заняла третье место Фото: Тарас Кремень

В 2024 году на адрес уполномоченного по защите государственного языка поступило 2314 обращений о нарушении языкового закона, из них 191 — с Харьковщины.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. По его данным, по сравнению с 2023 годом украинцы обращались чуть меньше.

«Это – не о снижении внимания граждан к языковым правам, а о постепенном улучшении языковой ситуации в Украине. Ввиду выявленных фактов нарушений в сфере интернета, обслуживании и вывесках, количество наложенных на нарушителей санкций растет», — отметил языковой омбудсмен.

Кремень отметил, что больше всего жалоб о нарушении языкового закона зарегистрировали в столице – 902 обращения, на втором месте Одесская область – там 429, Харьковщина – на третьем.

Наибольшее количество нарушений касалось: отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов – 671, обслуживания – 367, языка наружной рекламы и вывесок – 325, сферы образования – 165, информации о товарах и услугах – 131, сферы здравоохранения – 109 , сферы медиа – 91.

Жаловались граждане и на депутатов местных советов и должностных лиц местного самоуправления: за прошлый год было 72 таких обращения, добавил Кремень.

Читайте также: Харьковщина – в лидерах по стране по количеству поджогов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине
Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине
09.01.2025, 11:53
Харьков атакуют БпЛА «Молния»: детали от Терехова и Синегубова (дополняется)
Харьков атакуют БпЛА «Молния»: детали от Терехова и Синегубова (дополняется)
09.01.2025, 16:20
Новости Харькова — главное за 9 января: по городу бьют БпЛА «Молния»
Новости Харькова — главное за 9 января: по городу бьют БпЛА «Молния»
09.01.2025, 16:56
Готовы платить 40 тысяч гривен: каких специалистов ищут в Харькове и области
Готовы платить 40 тысяч гривен: каких специалистов ищут в Харькове и области
09.01.2025, 10:36
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов
07.01.2025, 09:39
Генштаб: шесть раз атаковал враг на Харьковском и Купянском направлениях
Генштаб: шесть раз атаковал враг на Харьковском и Купянском направлениях
09.01.2025, 16:53

Новости по теме:

10:30
Харьковщина — на втором месте в Украине по нарушениям языкового закона
11:44
В Минобороны нашли нарушений на 10 миллиардов — Умеров
11:39
На Харьковщине на лед вышли рыбаки: за нарушение их оштрафовали
12:29
На Харьковщине – проверки ВПЛ. Есть нарушения и лишение выплат (фото)
15:07
В Харькове проверили еще одну колонию: есть нарушения (фото)

Вы читали новость: «Нарушение языкового закона: Харьковская область заняла третье место»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 16:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2024 году на адрес уполномоченного по защите государственного языка поступило 2314 обращений о нарушении языкового закона, из них 191 — с Харьковщины.".