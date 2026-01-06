Live

Стали відомі подробиці смертельної пожежі в Харкові (фото)

Події 09:25   06.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Стали відомі подробиці смертельної пожежі в Харкові (фото)

Повідомлення про пожежу в Харкові отримали о 02:44, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області. Зайнялася квартира на другому поверсі триповерхового будинку в Київському районі.

“До місця виклику було направлено 4 оперативних відділення ДСНС. На момент прибуття рятувальників горіла одна з кімнат та два балкони на загальній площі 60 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 94-річного чоловіка, його 59-річну доньку вдалось врятувати”, – уточнили рятувальники.

О 03:27 вогонь вдалося локалізувати, а лише під ранок, о 06:37 повністю ліквідувати. Причина трагедії – коротке замикання електромережі.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
