Стали відомі подробиці смертельної пожежі в Харкові (фото)
Повідомлення про пожежу в Харкові отримали о 02:44, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області. Зайнялася квартира на другому поверсі триповерхового будинку в Київському районі.
“До місця виклику було направлено 4 оперативних відділення ДСНС. На момент прибуття рятувальників горіла одна з кімнат та два балкони на загальній площі 60 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 94-річного чоловіка, його 59-річну доньку вдалось врятувати”, – уточнили рятувальники.
О 03:27 вогонь вдалося локалізувати, а лише під ранок, о 06:37 повністю ліквідувати. Причина трагедії – коротке замикання електромережі.
